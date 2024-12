Gianluigi Buffon, presentando como flamante portero del Parma FC

"Con esta elección, el único mensaje que me di a mí mismo fue conocerme profundamente y saber que si no tengo una participación emocional, las cosas no funcionan tan bien como estoy acostumbrado. Pensé 20 días en las oportunidades que podría tener hasta que surgió algo, le envié un mensaje a mi esposa diciéndole que íbamos a Parma. Hablamos con Maresca un par de veces pero por aspectos puramente tácticos, primero necesitaba recargar las pilas y tomar la decisión que me pudiera emocionar más, estoy seguro de que puedo ser un portero fuerte si mi implicación emocional es total, para mí Parma es la opción ideal para poder alcanzar mi último desafío y estoy convencido de que lo es", sostuvo Buffon en plena presentación con la directiva y parte de la afición parmesana en el Ennio Tardini.