"Rafa Benítez le comunicó a James Rodríguez que no cuenta con él en Everton"

James Rodríguez sigue recibiendo malas noticias. Y es que a la 'borrada' de la selección Colombia por el técnico Reinaldo Rueda, se suma la del nuevo DT del Everton, Rafa Benítez , que le habría comunicado al zurdo de 30 años que no lo tiene en su planes.

"Primer día de la pretemporada de Everton. Rafa Benítez tiene una reunión con James Rodríguez en la que le dice: no cuento contigo, conmigo no vas a jugar", señaló el periodista Edu Aguirre, panelista de dicho programa.