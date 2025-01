Barcelona: La crisis continúa con la no renovación de Illaix Moriba

El destino de Illaix Moriba está muy lejos del FC Barcelona al no llegar a un acuerdo con el club que lo formó, resulta que el canterano de 18 años aún no firma su renovación y la fecha límite para firmarla es este domingo 08 de agosto según las exigencias del club 'culé'. A su vez, tampoco hay interés del jugador en querer continuar o eso parece.

Illaix Moriba no se muestra cómodo en el club pues entiende que el FC Barcelona lo presiona a que renueve y una de esas muestras es haberle enviado a entrenar con la filial del club y no con el primer equipo. Para los azulgranas presididos por Joan Laporta la situación es sencilla: si no renueva se pasará el resto de su contrato restante sin sumar minutos de forma profesional y no dará su brazo a torcer.