¡El campeón de la Seria A va con todo! Inter en busca de Duvan Zapata

La llegada de Duvan Zapata al 'Neroazurro' no será nada sencillo pues su club actual, Atalanta, ya le puso precio y no piensa ceder ni un euro. El club de Bérgamo no recibirá ofertas menores a los 40 millones de euros y el Inter de Milan piensa ofrecer 30 millones para llevarse los goles del colombiano y así tener mayores recursos en su zona de ataque.