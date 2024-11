Con Ruidíaz y Gallese, MLS superó a la Liga MX en el Juego de Estrellas

Con 'Memo' Ochoa, Pedro Aquino y 'Cabecita' Rodríguez, así formará el equipo de la Liga MX. El ecuatoriano Ángel Mena también formará parte del once inicial.

En la MLS, Raúl Ruidíaz y Pedro Gallese serán titulares. Diego Rossi ingresó a última hora al equipo inicial integrado por las estrellas del torneo estadounidense.

