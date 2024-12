Solo queda Benzema, Samir Nasri anunció su retiro del fútbol

Cuenta Samir Nasri que esa fue una de las duras etapas que había ocurrido mientras jugaba en el Sevilla luego de ser cedido por el Manchester City, el jugador lo cuenta así: "Un episodio que me hizo mucho mal y que cambió mi relación con el fútbol fue mi suspensión. Me pareció muy injusto, no había tomado ninguna sustancia dopante. Sólo era una inyección de vitaminas porque estaba enfermo. Me detuvo en seco."