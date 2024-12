Samir Nasri sobre Jorge Sampaoli: "Me decía, puedes beber, yo te cubriré"

Samir Nasri hizo una controversial declaración sobre Jorge Sampaoli . "Me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo; puedes beber, ir a discotecas, hacer lo que quieras, te cubriré la espalda. Todo lo que te pido es que juegues bien el fin de semana'", contó para Le Journal Du Dimanche.

Luego, el ex seleccionado francés, dijo. "Si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro", mencionó.

Finalmente, recordó la razón para dejar el fútbol tras dar positivo en una prueba de dopaje. "Un episodio que me hizo mucho mal y que cambió mi relación con el fútbol fue mi suspensión. Me pareció muy injusto, no había tomado ninguna sustancia dopante. Sólo era una inyección de vitaminas porque estaba enfermo. Me detuvo en seco", preciso.