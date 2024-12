Jorge Sampaoli confesó que no habla con Messi desde Rusia 2018

Cada vez falta menos para 'Le Classique'. Este domingo el fútbol francés se paralizará cuando Olympique Marsella y PSG estén cara a cara por la jornada 11 de la Ligue 1 . Ambos equipos no se guardarán nada y prometen quedarse con los tres puntos.

Además, este encuentro es especial no solo porque es un clásico y porque el PSG no pierde desde hace 11 años en el Vélodrome, sino que marcará el reencuentro entre Lionel Messi y Jorge Sampaoli, una relación que no acabó bien tras el paso del 'Hombrecito' por la Selección Argentina.