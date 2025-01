Bolívar vs. The Strongest: Hora del partido para VER Superclásico boliviano

Bolívar vs The Strongest EN VIVO VER EN DIRECTO chocan este domingo 21 de noviembre por la fecha 26 del fútbol boliviano en el estadio Hernando Siles de La Paz desde las 17:15. A continuación, conoce cómo ver el encuentro.

Los amantes del balompié altiplánico ya esperan con ansias el encuentro entre Bolívar vs. The Strongest , dos de los equipos más grandes de Bolivia que prometen un gran duelo y muchos goles. Ambos cuadros saldrán desde el arranque con todo para quedarse con los tres puntos.

Todo va quedando listo para el duelo entre Bolívar y The Strongest por la jornada 26 de la Liga Boliviana.

Así formará The Strongest para el duelo en La Paz: Vaca, Jesús Sagredo, Mateos, Castillo, José Sagredo, Castro, Wayar, Quiñónez, Chura, Reinoso y Blackburn.

¡Alineación de The Strongest!

14' The Strongest comenzó a tomar protagonismo en el partido y ahora son los que controlan el partido.

27' Remate de Bolívar que impacta en el palo. Se salva The Strongest.

45'+3 Tarjeta amarilla para Blackburn de The Strongest.

45'+5 Se culmina la primera parte del compromiso entre Bolívar y The Strongest.

¡Cambio en The Strongest!

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE THE STRONGEST!

¡Cambio en The Strongest!

Revive el gol de Blackburn para el 1-0 de The Strongest sobre Bolívar.

¡Lo celebra The Strongest!

¡Cambio en The Strongest!

71' Remate de Miranda que atajó de gran manera Vaca. Se salvó The Strongest.

¡Cambio en The Strongest!

90' Tarjeta amarilla para Arrascaita de The Strongest.

90'+8 ¡El Superclásico es para The Strongest! Victoria de la visita por 1-0 ante Bolívar.

Por su parte, The Strongest también marcha por buen camino. No conoce de derrotas hace ocho juegos. En su último duelo, venció 2-1 al Blooming y si Always Ready pierde, será el nuevo líder del torneo boliviano.