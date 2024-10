Ferrán Torres le pidió a Guardiola fichar por el FC Barcelona

Quiere estar al mando de Xavi Hernández. Según prensa en Europa, Ferrán Torres se habría reunido a solas con Josep Guardiola, entrenador del Manchester City , para comunicarle que desea pertenecer a las filas del FC Barcelona . Estos medios revelan que el estratega estaría de acuerdo con la decisión del español, por lo que no tendrían problemas en negociar por él.

Según Marca, los directivos del FC Barcelona habrían llegado a un acuerdo con el representante del jugador. Los 'Blaugranas' le ofrecerían un rol protagónico en el primer equipo, algo que es del agrado del futbolista ya que no cuenta con muchos minutos en campo. Sin embargo, aún falta lo más importante: negociar con el Manchester City. El club inglés no tiene necesidad de vender, por lo que las conversaciones no serían fáciles.