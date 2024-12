Romelu Lukaku reveló que podría dejar el Chelsea: "No estoy contento"

Romelu Lukaku confesó el mal momento que vive en Chelsea , equipo al que acaba de regresar en esta temporada tras haber dejado el Inter de Milán . El delantero de la Selección de Bélgica realizó una gran temporada en Italia y, por esa razón, rápidamente los 'blues' no dudaron en nuevamente sumarlo a sus filas.

Sin embargo, a pesar de haber tenido un espectacular nuevo comienzo en Inglaterra , el atacante confesó que no es feliz en la institución por el sistema que viene implementando el director técnico. De todos modos, dijo que era normal y pronto pasará.

"Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Thomas Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal, declaró el belga a 'Sky Sports'.

El atacante de 28 resaltó su fortaleza mental y dijo que continuará siendo un profesional, a pesar de su incomodidad en el Chelsea . "Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional", complementó en la entrevista.

"No debió ocurrir de esa forma y lo siento por los aficionados. No era el momento. Tengo al Inter en el corazón y espero volver a jugar allí. Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel", finalizó.