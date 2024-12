Lukaku castigado y fuera de lista ante Liverpool por sus duras declaraciones

Su entrenador, Thomas Tuchel, respondió muy molesto en rueda de prensa. “Por supuesto no me gustó porque genera un ruido que no necesitamos y eso no ayuda. Pero, por otro lado, sabes muy bien cómo es fácil sacar líneas fuera de contexto, es fácil acortar las líneas para hacer titulares y luego darte cuenta de que no es tan malo y tal vez eso no sea lo que quiso decir. Para ser honesto también, no nos gusta, no me gusta, porque es ruido que no necesitamos. Necesitamos un ambiente tranquilo y concentrado; y esto no ayuda”, expresó.