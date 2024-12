Sané salió positivo por COVID-19 y el Bayern Múnich aumenta sus bajas

Los problemas del Bayern Múnich no tienen cuando acabar tras anunciarse que Leroy Sané salió positivo por COVID-19 . Sin embargo, el jugador alemán no fue el único contagiado que ha sido confirmado por el mismo club 'bávaro'.

El delantero aprovechó sus redes para mandar un mensaje de calma. "Desafortunadamente, también me dieron positivo en la prueba de COVID-19. Sin embargo, me siento bien y no tengo ningún síntoma. Espero poder volver al equipo lo antes posible nuevamente. Hasta entonces me quedaré en cuarentena en casa".