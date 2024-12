Robert Lewandowski tras saber que Messi no votó por él: "No debe estar enfadado conmigo"

Uno de los momentos más esperados en los premios "The Best" fue con respecto al ganador a "Mejor Jugador 2021". La FIFA determinó que Robert Lewandowski sea el galardonado de esa noche, superando a sus contrincantes Lionel Messi y Mohamed Salah.

Luego de ello, se pudo filtrar las respectivas votaciones de cada uno de los jugadores como el de Lionel Messi . El argentino no emitió su voto para Robert Lewandowski , pese a que en la ceremonia del Balón de Oro dijo públicamente que el polaco merecía ser reconocido por su gran año futbolístico.

Robert Lewandowski fue consultado sobre este hecho que se hizo viral en cuestión de minutos. El delantero del Bayern Múnich no calló ante esta situación, por lo que dejó frases para el gusto de los aficionados.

"Me alegraron sus declaraciones, aunque ahora haya sido diferente. Habría que preguntarle a él sobre sus votos. No debe estar enfadado conmigo, quizá en lo deportivo, pero no en lo privado", declaró Lewandowski.