¡Ya no más! Barcelona dejó de creerle a Ousmane Dembelé por "malestar gástrico"

En Barcelona la situación con Ousmane Dembelé llegó a un límite que no parece haber vuelta atrás. El francés no decide si renovar o no con el club y en el que mencionó "no querer estar en medio de un chantaje" lo cual no gustó en la directiva; ahora último el jugador estuvo ausente en el día de partido ante Deportivo Alavés por un malestar gástrico pero hoy se presentó sin molestia alguna.