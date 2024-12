Neymar: el caos perfecto , ¿les contó a Suárez y Messi su salida del Barcelona?

"Le dije lo que pensaba como amigo, y que no estaba de acuerdo" expresó el uruguayo sobre la decisión del brasileño en irse de Barcelona sabiendo que los 3 podrían conseguir grandes cosas juntos en el club azulgrana. La actualidad de 'Luchito' está en Atlético Madrid donde es goleador y ya salió campeón con los 'Colchoneros'.

Por otro lado, habló también Lionel Messi que se extendió un poco más y aclaró el panorama de Neymar: "No sé bien cual fue la razón del cambio y nunca nos la contó tampoco" . De esta forma, Neymar solo salió de Barcelona en silencio sin explicar razones de su partida.

Neymar cuando llegó al Barcelona

Quien habló al respecto fue Neymar Da Silva, el padre del jugador, que explica que su hijo se fue de Barcelona por propia decisión "Mi hijo no se fue del Barcelona por voluntad mía. Esta en su zona de confort y quiso salir de ella. Se había fijado una meta 'Quiero correr ese riesgo' me dijo. Neymar nunca quiso ser mejor que Messi, no era por salir de su sombra. En realidad Neymar adora a Messi".