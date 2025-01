Barcelona vs Napoli: Xavi Hernández se enoja al ser consultado por Kylian Mbappé

"El mensaje es claro, es una oportunidad. El objetivo principal es entrar en Champions y tenemos dos vías, por LaLiga o por la Europa League. No estamos en Champions porque no hemos competido ni hecho el trabajo, pero necesitamos a nuestra gente. No tuvimos suerte con el rival, podría ser una eliminatoria de Champions, El objetivo es llegar lo máximo de lejos posible y competir" , de este modo explica la competitividad de Xavi Hernández con el club Barcelona.

Tras largos minutos de la entrevista, a Xavi Hernández le consultaron sobre Mbappé y esto respondió el español: "No me toca hablar. Pregúntame por los míos. Dame nombres… Da coraje no estar ahí y yo que soy muy competitivo… nos tiene que revelar. No me preguntes por Mbappé".