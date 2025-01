Xavi Hernández : “Estamos en zona de Champions, pero tenemos que ser humildes”

Pide ser humildes. “Hay que seguir trabajando. Ha sido difícil, pero hemos remontado. El empate de Jordi nos ha ido bien. Pero tenemos que ser humildes. Estamos en Champions , pero hay que seguir con el estilo de juego. No podemos sacar pecho", aclaró.

“Es antagonista a lo nuestro. Entiende el fútbol de otra manera. Es otra manera de ver el fútbol. Él si no le disparan ni progresan está satisfecho. Pero yo si no tengo el balón, sufro en la banda. Es un gran rival. Es el vigente campeón. Es un grandioso entrenador y le tengo un respeto increíble. Soy un novato a su lado. Pero no congeniamos en lo que queremos en el terreno de juego”, concluyó.