Cristiano Ronaldo no estaría lesionado fue el DT que lo "borró"

Manchester United sorprendió hoy al no contar con Cristiano Ronaldo en el 'Derby de Manchester' ante Manchester City, la noticia cayó como balde de agua fría pues siempre se espera que esté el portugués en los partidos más difíciles. En la prevía al duelo en técnico alemán Ralf Ragnick aseguró que el lusitano estaba "lesionado" y por eso no fue tomado en cuenta pero no todo queda ahí...