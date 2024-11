¡No se va! Cristiano Ronaldo cumplirá su contrato con Manchester United

Cristiano Ronaldo sigue pasando por días oscuros luego de que el Manchester United haya sido eliminado de la Champions League tras caer 0-1 ante Atlético de Madrid en el mismísimo Old Trafford. En medio del dolor, varios medios internacionales daban por hecho que el delantero portugués iba abandonar el conjunto inglés, pero esto no será así.

Pese a que quizá no le ha ido como esperaba en su retorno al club, sobre todo porque en la Premier League también vive una realidad dura al estar alejado de los primeros puestos, el 'Comandante' seguirá firme en el vínculo que acordó con los 'Diablos Rojos' hasta 2023 y no dejará la institución, según indica el diario AS de España.