¿Salah al Barcelona? Toda la verdad acerca del interés 'Blaugrana' por el egipcio

Según el periodista de Sky Sports, Fabrizio Romano, Mohamed Salah no desea irse de la Premier League. El egipcio no ve irse a La Liga como una prioridad en su carrera, motivo por el cual la oferta del Barcelona no se concretaría. El futbolista está adaptado a la competencia en el Reino Unido, por lo que cambiar de aires en este momento de su carrera no sería lo más oportuno.