Santos de Brasil daría el batacazo en el mercado de fichajes con ex Alianza Lima para el 2025

Uno de los entrenadores que dejó huella en el corazón de los hinchas de Alianza Lima es el argentino, Gustavo Costas. El estratega logró ganar el bicampeonato nacional con los blanquiazules durante el 2003 y 2004, y actualmente, tras alcanzar el título de la Copa Sudamericana 2024 , no dudó en recordar su paso por Matute en la conferencia de prensa.

Evidentemente, luego de esta auspiciosa etapa con la 'Academia', todos los hinchas del elenco argentino tienen grandes expectativas por conocer cuál será su futuro ya que su contrato vence a finales del 2024. En esa línea, desde Argentina, TyC Sports señaló que en la actualidad todavía no existe un acuerdo con la dirigencia y Santos que regresó a la Primera División de Brasil, suena como uno de sus posibles destinos.

"Sin acuerdo en Racing, Gustavo Costas emerge como candidato para Santos", precisó el portal en su sitio web. Por su parte, Minutouno indicó que, el nuevo presidente de Racing Club, Diego Milito le ofreció un contrato que por ahora no tiene mejoras económicas y su destino continúa incierto en el vigente campeón de la Conmebol Sudamericana .

Gustavo Costas suena como opción para ser el nuevo DT de Santos de Brasil/Foto: TyC Sports

Sobre Santos de Brasil, TyC Sports señaló que en un principio, la escuadra carioca se propuso el fichaje del experimentado técnico Gustavo Quinteros, no obstante, al no prosperar las negociaciones; ahora apuntan a dar el golpe en el mercado, con el ex estratega de Alianza Lima para afrontar la temporada 2025.