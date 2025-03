¿Regresará a la 'U'? Se reveló la dura razón por la que Diego Romero no es titular en Banfield

Diego Romero no ha tenido minutos con Banfield este 2025. Foto: Banfield

En esa misma línea, el joven guardavallas peruano destaca en cada entrenamiento del 'Taladro' , pero que pese a ello no es considerado en las oncenas titulares por el gran nivel mostrado por Sanguinetti y que si este último no comete muchos errores para perder el puesto con Romero Iparraguirre, de acuerdo a lo que le contó a Lostaunau un conocido suyo que trabaja en dicho equipo.

"Tengo un amigo que trabaja en Banfield, que se encarga de los videos con el DT Broggi, y me dice: 'Romero tapa un montón, no sabe todo lo que ataja en los entrenamientos, pero el otro arquero es de la casa y no le da un cachito'", agregó.

"Lo que yo quiero es ya no regresar a Perú. Tengo mis metas muy marcadas y nada me hará perder el foco. Estoy convencido de que Banfield me va a dar mucha confianza. Voy a entregar un plus para seguir mejorando y lograr grandes cosas", recalcó en su momento en el programa 'La Cátedra Deportes'.