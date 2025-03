¿Se va? Director deportivo de Spezia dio llamativo comentario sobre Lapadula: "Sinceramente..."

El rendimiento del 'Bambino' no solo es cuestionado por parte de los hinchas de la 'Bicolor', donde no anota oficialmente desde 2022 cuando Perú venció 2-0 a Paraguay en el Estadio Nacional por las Eliminatorias Qatar 2022. Sino que también, la afición de Spezia tiene gran expectativa porque uno de sus flamantes fichajes pueda marcar en la presente temporada.

Gianluca Lapadula aún no anota con Spezia tras su llegada este 2025/Foto: X

¿Qué respondió? A través de una entrevista con 'Il Secolo XIX' y 'La Nazione', Melissano dejó en claro que por ahora no le preocupa el presente del jugador ítalo peruano, toda vez que, cuando se reencuentre con el gol, pasará a convertirse en una de las figuras del equipo.

"¿Lapadula? Sinceramente, no me preocupa que esté seco, desde luego no lo ha olvidado y juega como un veinteañero. Un gol basta para cambiarlo todo. El 'defecto', si se quiere, fueron los pocos goles marcados por el ataque", sostuvo la autoridad de Spezia.