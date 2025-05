DT de Benavente explotó contra jugadores extranjeros por amenaza y estafa: "Son unos..."

Cristian Benavente sufrió duro revés en su carrera profesional. El 'Chaval' había dejado nuevamente el fútbol peruano en la temporada 2024, para jugar en Europa, sin embargo, hace poco su actual equipo, Gloria Buzau de la Superliga de Rumania descendió a la Segunda División tras caer 1-0 ante Farul Constanta. En medio de ello, Ilie Stan se pronunció de forma contundente.

DT de Cristian Benavente en Gloria Buzau apuntó contra jugadores extranjeros tras descenso

El estratega de Gloria Buzau decidió narrar una serie de hechos que vivió con futbolistas extranjeros de su plantel luego de perder la categoría en el campeonato de Rumania. Stan reveló que algunos de estos jugadores tuvieron falta de compromiso, llegando así a perjudicar el presente de la escuadra en la presente campaña.

DT de Cristian Benavente lanzó fuerte comentario tras descenso de Gloria Buzau en Rumania/Composición: GLR

"Los jugadores extranjeros se olvidan cuando llegan a Rumanía que tienen que ser jugadores profesionales. Quiero contarles que mis futbolistas extranjeros, en las últimas dos o tres etapas, se han lesionado. ¡Eso no es posible! Se aprovechan de que tienen contrato. ¿En qué están pensando? ¿Que el equipo se va a la División B, ellos terminan su trato, se quedan con el dinero y se van?", señaló.

En esa misma línea, el entrenador de los 'Gloriosos' relató a detalle el ambiente que se vivía dentro de los vestuarios y donde incluso, algunas figuras hasta lo amenazaron con no volver a las prácticas si no sumaban minutos. "Hay jugadores que vienen y me dicen que si no juegan, no entrenarán más. ¡Eso no es posible!. Si no juegas y no te involucras, entonces ¡adiós, chao! Si fuera por mí, habría tomado algunas decisiones. Pero es decisión de la dirección. ¡Son unos engañadores!", acotó.

Para sentenciar, el DT de Gloria Buzau criticó la ética de los jugadores de su actual escuadra, de quienes hasta acusó de estar más preocupados en solo cumplir con su contrato y no por el club. "Después de eso, Ilie Stan pasará a la historia por haber relegado al equipo, y se marcharán por las buenas y se llevarán su dinero", finalizó.

Valor en el mercado de Cristian Benavente

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, el volante hispano-peruano se cotiza actualmente en 325 mil euros en el mercado de pases a sus 30 años. Cabe resaltar que, su valor máximo valor (5.50 millones de euros) fue en la temporada 2018 durante su paso por Pyramids FC y R Charleroi SC.