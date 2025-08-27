La reacción de Rodrigo De Paul ante espectacular atajada de Pedro Gallese - VIDEO

Inter Miami y Orlando City se enfrentaron por la semifinal de la Leagues Cup 2025 en el Chase Stadium de Florida, ubicado en Estados Unidos, donde el equipo de Lionel Messi terminó imponiéndose 3-1 y clasificando así a la final. Pedro Gallese tuvo una gran actuación en el arco, pero no pudo evitar la derrota.

Precisamente el guardameta peruano tuvo una espectacular atajada ante el remate de Rodrigo De Paul, quien quiso gritar su gol durante el primer tiempo. El argentino no pudo ante la brillante intervención del ‘Pulpo’ quien tendrá un nuevo reto con la selección peruana en septiembre.

Rodrigo De Paul y su reacción frente a Pedro Gallese

Transcurría el minuto 21’ de la parte inicial cuando el mediocampista de la ‘Albiceleste’ sacó un potente remate de fuera del área tras una buena combinación cerca del área de Orlando City. El portero de la Blanquirroja se encontraba bien ubicado en su posición y le ahogó el grito de gol a Inter Miami.

De acuerdo a las imágenes de la transmisión del partido, Rodrigo De Paul lamentó no haber concretado el gol y se tocó el rostro con su camiseta, mientras Pedro Gallese se mostraba sereno ante la exigencia del rival cuando aún estaban igualados 0-0 en el marcador durante la primera parte.