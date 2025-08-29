Marcelo Bielsa fue directo y dio firme comentario sobre la selección peruana: "No..."

Perú visitará a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. Este duelo es clave para ambas selecciones. La 'Celeste' tiene que ganar para asegurar su lugar en la Copa del Mundo, mientras que la bicolor necesita sumar los tres puntos para no despedirse del sueño mundialista.

Este viernes 29 de agosto, Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, realizó una conferencia de prensa donde habló de diversos puntos. El 'loco' también tuvo palabras para la bicolor, su rival de turno.

Bielsa indicó que Perú y Chile no tuvieron momentos buenos en las Eliminatorias. Como se sabe, la bicolor y la 'roja' son últimos en la tabla de posiciones.

Marcelo Bielsa habló sobre su labor en la selección uruguaya

"Hay equipos, como el caso de Chile y Perú, que no tuvieron momentos buenos en la competencia", expresó Marcelo Bielsa ante la atenta mirada de los comunicadores.

Marcelo Bielsa habló sobre su trabajo en la selección uruguaya

Marcelo Bielsa fue autocrítico sobre su trabajo como entrenador de la selección uruguaya. El estratega indicó que por el nivel que mostraron merecieron tener más puntos de lo que sumaron en la tabla de posiciones.

"Si yo tuviera que calificar mi gestión, diría que deberíamos haber obtenido más de lo que obtuvimos. Cuando uno gestiona un capital humano de tanta riqueza, tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado. Cuando uno gestiona un capital humano de tanta riqueza tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado. Entonces la primera conclusión que puedo decir es que soy consciente de que mi gestión, que tiene como principal objetivo rentabilizar el material humano que me toca manejar, en proporción a las cualidades que tiene, es un objetivo no cumplido", expresó