Alineaciones Colo Colo vs U. de Chile: los once titulares para el superclásico chileno

Colo Colo jugará contra la Universidad de Chile por la jornada 22 de la Liga de Primera este 31 de agosto de 2025 a las 14:00 p.m. (hora Perú) en el Estadio Monumental David Arellano, Santiago de Chile. Aunque ambos panoramas en la tabla de posiciones es diferente, ambos clubes buscarán ganar el superclásico por lo que su formación titular de los estrategas prometen buen fútbol.

Alineación de Colo Colo:

Fernando de Paul, Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg, Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Felipe Méndez, Arturo Vidal, Lucas Cepeda y Javier Correa.

Once de Colo Colo para enfrentar a Universidad de Chile por el clásico.

Tras la llegada de Fernando Ortiz como reemplazo de Jorge Almirón, Colo Colo viene probando un esquema defensivo para enfrentar a U. de Chile en el superclásico del fútbol chileno. Sin embargo, los encargados de colocar al once inicial serán la dupla Hugo González y Luis Pérez.

La idea de los entrenadores es que poner equipo con características defensivas para detener el ataque de la Universidad de Chile. La idea es poblar la zona media con el vital regreso de Arturo Vidal.

Alineación de la Universidad de Chile:

Cristopher Toselli, Nicolás Ramirez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Salomoni, Lucas Assadi, Lucas Di Yorio y Maximiliano Guerrero.

El once de U. de Chile para enfrentar a Colo Colo por el superclásico chileno.

La Universidad de Chile llegan a este encuentro con el duelo suspendido ante Everton por la jornada 21 del campeonato chileno, es por eso que buscarán ganar si o si a su clásico rival, Colo Colo, en condición de visita.

Para ello, el técnico Gustavo Alvárez tiene algunas dudas como quien será titular en el arco, ya que Gabriel Castellón sigue recuperandose de una dolencia, por lo que todo indica que el arquero de la U. de Chile sería Cristopher Toselli.

Por último, otra incógnita para el DT de los azules será la titularidad de Matías Sepúlveda, a pesar de haber entrenado la última semana. Su reemplazo sería Felipe Salomoni.