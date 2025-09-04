0
Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

Partidos de hoy, viernes 5 de septiembre: programación y dónde ver fútbol en vivo

Programación de partidos en vivo a disputarse este viernes 5 de septiembre. Continúan las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este viernes 5 de septiembre
Programación de partidos en vivo para este viernes 5 de septiembre | FOTO: LIBERO
Este viernes 5 de septiembre continúa las Eliminatorias en todo el mundo. Uno de los duelos más destacados es el Italia vs Estonia y Francia vs Ucrania. Además, también hay compromisos amistosos. Para ello, acá te dejamos la programación completa y dónde ver partidos de hoy en vivo.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con la fecha 17 en juego

Partidos de hoy en Eliminatorias 2026

HORARIOPARTIDOSTV
7:00Sudán del Sur vs CongoFIFA+
7:00Somalia vs GuineaFIFA+
8:00Kenia vs GambiaFIFA+
8:00Namibia vs MalawiFIFA+
11:00Lesoto vs SudáfricaFIFA+
11:00Uganda vs MozambiqueFIFA+
11:00Benin vs ZimbabueFIFA+, ESPN+
11:00Yibuti vs Burkina FasoFIFA+, ESPN+
11:00Montenegro vs Republica ChecaDisney+
13:45Italia vs EstoniaDisney+
13:45Ucrania vs FranciaESPN, Disney+
13:45Islas Faroe vs CroaciaDisney+
13:45Dinamarca vs EscociaDisney+
13:45Moldovia vs IsraelDisney+
13:45Islandia vs AzerbaiyánDisney+
13:45Grecia vs BielorrusiaFIFA+
13:45Suiza vs KosovoFIFA+
13:45Eslovenia vs SueciaDisney+, Zapping
13:45Costa de Marfil vs BurundiFIFA+
14:00Marruecos vs NigerFIFA+
14:00Senegal vs SudanFIFA+
14:00Mauritania vs TogoFIFA+
14:00Egipto vs EtiopiaFIFA+
14:00Bermuda vs JamaicaYouTube, CONCACAF GO
19:00Haiti vs HondurasYouTube, CONCACAF GO, Tigo Sports
19:00Trinidad & Tobago vs CuraçaoYouTube, CONCACAF GO
21:00Nicaragua vs Costa RicaYouTube, CONCACAF GO, Repretel

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Deportivo Pasto vs Boyacá ChicóRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
20:10Once Caldas vs Deportivo PereiraWin+ Futbol, Win Play

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Sportivo Luqueño vs GuaraníTigo Sports

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Defensor Sporting vs JuventudGolTV, Disney+, VTV+

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
19:10Tigre vs Independiente RivadaviaTyC Sports

Partidos amistosos de hoy

HORARIOPARTIDOSTV
4:45Australia vs Nueva ZelandaESPN+
8:30Indonesia vs Kuwait
8:30Indonesia vs ChineseFIFA+
13:00Romania vs CanadaDisney+

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

