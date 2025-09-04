- Hoy:
Partidos de hoy, viernes 5 de septiembre: programación y dónde ver fútbol en vivo
Programación de partidos en vivo a disputarse este viernes 5 de septiembre. Continúan las Eliminatorias para el Mundial 2026.
Este viernes 5 de septiembre continúa las Eliminatorias en todo el mundo. Uno de los duelos más destacados es el Italia vs Estonia y Francia vs Ucrania. Además, también hay compromisos amistosos. Para ello, acá te dejamos la programación completa y dónde ver partidos de hoy en vivo.
Partidos de hoy en Eliminatorias 2026
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:00
|Sudán del Sur vs Congo
|FIFA+
|7:00
|Somalia vs Guinea
|FIFA+
|8:00
|Kenia vs Gambia
|FIFA+
|8:00
|Namibia vs Malawi
|FIFA+
|11:00
|Lesoto vs Sudáfrica
|FIFA+
|11:00
|Uganda vs Mozambique
|FIFA+
|11:00
|Benin vs Zimbabue
|FIFA+, ESPN+
|11:00
|Yibuti vs Burkina Faso
|FIFA+, ESPN+
|11:00
|Montenegro vs Republica Checa
|Disney+
|13:45
|Italia vs Estonia
|Disney+
|13:45
|Ucrania vs Francia
|ESPN, Disney+
|13:45
|Islas Faroe vs Croacia
|Disney+
|13:45
|Dinamarca vs Escocia
|Disney+
|13:45
|Moldovia vs Israel
|Disney+
|13:45
|Islandia vs Azerbaiyán
|Disney+
|13:45
|Grecia vs Bielorrusia
|FIFA+
|13:45
|Suiza vs Kosovo
|FIFA+
|13:45
|Eslovenia vs Suecia
|Disney+, Zapping
|13:45
|Costa de Marfil vs Burundi
|FIFA+
|14:00
|Marruecos vs Niger
|FIFA+
|14:00
|Senegal vs Sudan
|FIFA+
|14:00
|Mauritania vs Togo
|FIFA+
|14:00
|Egipto vs Etiopia
|FIFA+
|14:00
|Bermuda vs Jamaica
|YouTube, CONCACAF GO
|19:00
|Haiti vs Honduras
|YouTube, CONCACAF GO, Tigo Sports
|19:00
|Trinidad & Tobago vs Curaçao
|YouTube, CONCACAF GO
|21:00
|Nicaragua vs Costa Rica
|YouTube, CONCACAF GO, Repretel
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Deportivo Pasto vs Boyacá Chicó
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|20:10
|Once Caldas vs Deportivo Pereira
|Win+ Futbol, Win Play
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Sportivo Luqueño vs Guaraní
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Defensor Sporting vs Juventud
|GolTV, Disney+, VTV+
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:10
|Tigre vs Independiente Rivadavia
|TyC Sports
Partidos amistosos de hoy
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|4:45
|Australia vs Nueva Zelanda
|ESPN+
|8:30
|Indonesia vs Kuwait
|8:30
|Indonesia vs Chinese
|FIFA+
|13:00
|Romania vs Canada
|Disney+
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
