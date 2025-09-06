América vs. Deportivo Cali por Liga BetPlay: horario y canal de transmisión

América de Cali vs. Deportivo Cali se enfrentan este domingo 7 de septiembre, desde el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, en un partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga BetPlay. Al ser un clásico, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

América de Cali vs. Deportivo Cali: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Primera División de Colombia y deseas sintonizar el partido de América de Cali vs. Deportivo Cali, por la décima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga BetPlay, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 15:10 horas

Perú: 16:10 horas

Colombia: 16:10 horas

Ecuador: 16:10 horas

Bolivia: 17:10 horas

Chile: 17:10 horas

Venezuela: 17:10 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 17:10 horas

Argentina: 18:10 horas

Brasil: 18:10 horas

Paraguay: 18:10 horas

Uruguay: 18:10 horas

¿Dónde ver América de Cali vs. Deportivo Cali?

Todos los partidos de la Liga BetPlay de Colombia son transmitidos EN VIVO por Win Sports mediante televisión por cable o streaming. Si deseas ver el América de Cali vs. Deportivo Cali por TV, deberá contar con el servicio de los operadores como: Claro TV, Movistar TV, Tigo UNE, DIRECTV, ETB, HV Televisión, Cable Éxito, EMCALI y Telecafé Satelital. Pero si quiere seguirlo por internet, la app de Win Play está disponible por Android y iOS.

América de Cali vs. Deportivo Cali por el Torneo Clausura 2025 de Liga BetPlay

Será la tercera vez en el año en la que los clubes América de Cali y Deportivo Cali se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga BetPlay, los 'Diablos Rojos' están en la última posición, mientras que los 'Azucareros' están en el puesto catorce a dos puntos de clasificar al cuadrangular.

América de Cali, con 5 puntos y con dos partidos menos, necesitan ganar para salir del fondo de la clasificación, ya que están solo a siete unidades de la zona del cuadrangular final. Por su parte, Deportivo Cali llega con la consigna de acrecentar el momento de su rival eterno, al que no vence desde final del año pasado.