América de Cali vs. Deportivo Cali EN VIVO: hora y dónde ver partido por la Liga BetPlay

Un verdadero partidazo se jugará por la Liga BetPlay 2025. América de Cali vs. Deportivo Cali disputarán este domingo 7 de setiembre una nueva edición del 'Clásico Vallecaucano' por la fecha 10 del Torneo Finalización 2025 desde el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, a partir de las 16:10 horas de Perú y Colombia, con transmisión EN VIVO vía Win Sports. Conoce todo lo relacionado al esperado cotejo.

América de Cali (20° con 5 puntos) ha comenzado muy mal el segundo semestre tras quedar a muy poco de llegar a la final del Apertura. El cuadro 'Escarlata' lleva solo un partido ganado en el Torneo Finalización contra Águilas Doradas en julio pasado y lleva una racha de cinco encuentros seguidos sin poder ganar, de las cuales cuatro fueron derrotas.

Estos resultados han desencadenado que el argentino Diego Raimondi sea despedido de la dirección técnica. El que ha tomado el mando interinamente es Alexander Escobar, quien debutó con triunfo 2-0 ante Bucaramanga por la Copa Colombia y espera seguir por el mismo camino en el 'Clásico Vallecaucano'. La principal baja del equipo es Luis Ramos, quien está actualmente con la selección peruana, por lo que el ataque estará comandado por el colombiano Adrián Ramos, reciente fichaje de los 'Diablos Rojos'.

Deportivo Cali (14° con 10 puntos) viene teniendo una temporada muy irregular, para lamento de su numerosa hinchada. El el Apertura quedaron fuera de los cuadrangulares y todo parece indicar que en el Finalización va a ocurrir lo mismo pues está en la medianía de la tabla de posiciones, aunque cerca de los puestos de clasificación a la siguiente etapa.

Los 'Verdiblancos', que son dirigidos por Alberto Gamero, no han podido ganar en sus últimas dos presentaciones ante Boyacá Chicó de visita (empate 0-0) e Independiente Medellín de local (derrota 1-3), por lo que intentará dar el golpe en la cancha de su clásico rival, al cual no le ha podido ganar en lo que llevamos de la temporada.

¿A qué hora juega América de Cali vs. Deportivo Cali?

'Diablos Rojos' y 'Azucareros' se verán las caras en un clásico de Cali muy importante para ambos equipos, el cual está pactado para comenzar a las 16:10 horas de Colombia y Perú. A continuación, te damos a conocer los horarios del encuentro en el resto de Latinoaméria y Estados Unidos.

México: 15:10 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 16:10 horas

Bolivia, Chile, Venezuela: 17:10 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 17:10 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 18:10 horas

¿Dónde ver América de Cali vs. Deportivo Cali EN VIVO?

Es preciso señalar que el compromiso entre América de Cali vs. Deportivo Cali por el fútbol profesional colombiano será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de Win Sports + para todo el país cafetero. Asimismo, se podrá ver la contienda vía streaming por Win Sports Online.

América de Cali vs. Deportivo Cali: pronóstico y cuánto paga en apuestas

A pesar que ambos conjuntos no estén en su mejor momento deportivo, el 'Clásico Vallecaucano' siempre es de pronóstico reservado. Sin embargo, América de Cali parte como favorito para vencer a Deportivo Cali y quedarse con los tres puntos. Revisa las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas América de Cali Empate Deportivo Cali Betsson 1.72 3.25 5.40 Bet365 1.69 3.40 5.50 Betano 1.72 3.20 5.60 Te Apuesto 1.57 3.23 5.11 Apuesta Total 1.69 3.33 5.75 Meridianbet 1.66 3.28 5.37

América de Cali vs. Deportivo Cali: posibles alineaciones

América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Andrés Mosquera, Jean Pestaña, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Dylan Borrero, Cristian Barrios, Jan Lucumí; Adrián Ramos. DT: Alexander Escobar.

Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Joaquín Varela, Julián Quiñones, Andrés Correa; Yeison Gordillo, Yani Quintero, Jhoan Martínez, Andrey Estupiñán, Fernando Mimbacas; Avilés Hurtado. DT: Alberto Gamero.

América de Cali: últimos resultados

América de Cali 2-0 Atlético Bucaramanga | octavos de final vuelta Copa Colombia 2025

Alianza FC 1-0 América de Cali | fecha 9 Torneo Finalización 2025 Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga 1-0 América de Calu | octavos de final ida Copa Colombia 2025

América de Cali 1-1 Atlético Nacional | fecha 8 Torneo Finalización 2025 Liga BetPlay

Fluminense 2-0 América de Cali | octavos de final vuelta Copa Sudamericana 2025

Deportivo Cali: últimos resultados

Deportivo Cai 1-3 DIM | fecha 9 Torneo Finalización 2025 Liga BetPlay

Boyacá Chicó 0-0 Deportivo Cali | fecha 8 Torneo Finalización 2025 Liga BetPlay

Deportivo Cali 3-1 Unión Magdalena | fecha 7 Torneo Finalización 2025 Liga BetPlay

Millonarios 3-3 Deportivo Cali | fecha 6 Torneo Finalización 2025 Liga BetPlay

Deportivo Cali 0-3 Llaneros | fecha 5 Torneo Finalización 2025 Liga BetPlay

América de Cali vs. Deportivo Cali: historial

Ambos equipos se han enfrentado 345 veces en partidos oficiales entre liga colombiana y torneos internacionales, con un historial favorable a Deportivo Cali con 126 victorias sobre las 108 de América de Cali. Asimismo, se han registrado 111 duelos empatados. Revisa los últimos resultados entre sí.

América de Cali 2-0 Deportivo Cali | Torneo Apertura 2025 Liga BetPlay

Deportivo Cali 1-1 América de Cali | Torneo Apertura 2025 Liga BetPlay

América de Cali 0-1 Deportivo Cali | Torneo Finalización 2024 Liga BetPlay

Deportivo Cali 0-0 América de Cali | Copa Colombia 2024

América de Cali 2-0 Deportivo Cali | Copa Colombia 2024

¿En dónde juega Inter Miami vs. Orlando City EN VIVO?

El escenario donde América de Cali recibirá a Deportivo Cali en el 'Clásico Vallecaucano' por la décima jornada del Torneo Finalización 2025 de la Liga BetPlay será el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, recinto deportivo ubicado en la ciudad colombiana de Cali y que cuenta con una capacidad total para 37 mil 899 espectadores.