Canal confirmado para ver Venezuela vs Colombia por Eliminatorias Sudamericanas 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas 2026 llegan a su fin y uno de los duelos más atractivos de la última fecha será el Venezuela vs Colombia, que se jugará en el Estadio Monumental de Maturín. La ‘Vinotinto’ buscará asegurar su clasificación al repechaje y celebrarlo junto a su hinchada. En esta nota te contamos qué canal transmitirá el esperado encuentro.

Venezuela vs Colombia: ¿Dónde ver?

El decisivo encuentro entre Venezuela vs Colombia será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en territorio peruano a través de GOLPERÚ, señal disponible en el canal 14 (sin HD) y 714 (con HD) de Movistar TV. Asimismo, los aficionados podrán seguirlo vía streaming mediante Movistar Play.

Venezuela agotó las entradas para el partido ante Colombia.

Canales de transmisión de Venezuela vs Colombia

Argentina: DirecTV Sports.

Bolivia: Tigo Sports y Disney Plus.

Chile: Disney Plus Premium.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Caracol Play y ditu.

Ecuador: Canal del Futbol.

Perú: GOLPERÚ y Movistar Play.

Venezuela: Televen, Venevisión y TVes.

Estados Unidos: Fanatiz USA.

España: Movistar+, Movistar 3 y Vamos.

¿Cómo llegan Venezuela y Colombia al partido por Eliminatorias 2026?

Venezuela llega con una motivación especial a la última fecha de las Eliminatorias 2026. La ‘Vinotinto’ depende de sí misma para asegurar un lugar en el repechaje rumbo a la próxima cita mundialista y buscar así asistir por primera vez en su historia a una Copa del Mundo.

Sin embargo, deberá mejorar su rendimiento, ya que viene de sufrir dos derrotas consecutivas en la Eliminatoria. En caso no logre vencer a Colombia, necesitará que Bolivia pierda su próximo compromiso.

Por su parte, Colombia atraviesa un momento aceptable tras acumular cuatro partidos sin conocer la derrota, aunque tres de ellos terminaron en empate. En la última jornada, la selección ‘cafetera’ goleó a Bolivia y selló su clasificación al Mundial 2026 en Norteamérica.