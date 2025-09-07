¿Cómo se definirá el repechaje de las Eliminatorias sudamericanas entre Venezuela y Bolivia?

No falta mucho para vivir la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el que se definirá al séptimo equipo Conmebol que afrontará el repechaje mundialista 2026. Solo dos selecciones pugnan por ese séptimo lugar y no se guardarán nada al ser locales contra sus rivales: Venezuela y Bolivia.

En medio esta espera, te damos la información necesaria de cómo se definirá el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 por el que pelean las selecciones 'Vinotinto' y 'La Verde'. Solo restan 90 minutos para cada combinado, y ante contrincantes que buscarán el triunfo a como de lugar.

Conmebol anuncia los próximos partidos de Venezuela y Bolivia por Eliminatorias 2026.

¿Cómo se define el repechaje de las Eliminatorias entre Venezuela y Bolivia?

En primera instancia, es claro indicar cómo se encuentra la tabla de posiciones para definir el séptimo lugar de la tabla Conmebol que brinda cupo al repechaje mundialista 2026. Actualmente, Venezuela es el equipo que se ubica en esa posición, pero de tener un tropiezo Bolivia podría superarlo.

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 7. Venezuela 17 -7 18 8. Bolivia 17 -19 17

Dicho ello, es claro que a Bolivia solo le basta la victoria para clasificar al repechaje mundialista. 'La Verde' necesita ganar a Brasil en El Alto y esperar que Venezuela no derrote a Colombia en el Estadio Monumental de Maturín.

¿Qué pasa si Venezuela y Bolivia igualan en puntos?

En caso haya un empate de puntos entre las selecciones de Venezuela y Bolivia, la escuadra 'Vinotinto' tiene la ventaja a su favor por tener mejor diferencia de goles (-7 contra -19). De esta manera, será unos cotejos de alto nivel al saber que la tabla de posiciones podría ir variando conforme pasen los minutos.

Partidos de Venezuela y Bolivia por Eliminatorias 2026