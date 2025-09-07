0
EN DIRECTO
España vs. Turquía EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2026

¿Cómo se definirá el repechaje de las Eliminatorias sudamericanas entre Venezuela y Bolivia?

Venezuela y Bolivia se juegan la clasificación al repechaje mundialista en la fecha final de las Eliminatorias 2026, ¿Cómo se define el séptimo lugar de Conmebol?

Diego Medina
Venezuela y Bolivia pugnan por el cupo a repechaje para el Mundial 2026.
Venezuela y Bolivia pugnan por el cupo a repechaje para el Mundial 2026. | Foto: Conmebol
COMPARTIR

No falta mucho para vivir la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el que se definirá al séptimo equipo Conmebol que afrontará el repechaje mundialista 2026. Solo dos selecciones pugnan por ese séptimo lugar y no se guardarán nada al ser locales contra sus rivales: Venezuela y Bolivia.

Venezuela estaría a un paso de clasificar al Mundial 2026.

PUEDES VER: ¿Clasificación directa? Venezuela recibe excelente noticia previo a partido con Colombia: "Gracias"

En medio esta espera, te damos la información necesaria de cómo se definirá el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 por el que pelean las selecciones 'Vinotinto' y 'La Verde'. Solo restan 90 minutos para cada combinado, y ante contrincantes que buscarán el triunfo a como de lugar.

Conmebol anuncia los próximos partidos de Venezuela y Bolivia por Eliminatorias 2026.

¿Cómo se define el repechaje de las Eliminatorias entre Venezuela y Bolivia?

En primera instancia, es claro indicar cómo se encuentra la tabla de posiciones para definir el séptimo lugar de la tabla Conmebol que brinda cupo al repechaje mundialista 2026. Actualmente, Venezuela es el equipo que se ubica en esa posición, pero de tener un tropiezo Bolivia podría superarlo.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
7. Venezuela17-718
8. Bolivia17-1917

Dicho ello, es claro que a Bolivia solo le basta la victoria para clasificar al repechaje mundialista. 'La Verde' necesita ganar a Brasil en El Alto y esperar que Venezuela no derrote a Colombia en el Estadio Monumental de Maturín.

¿Qué pasa si Venezuela y Bolivia igualan en puntos?

En caso haya un empate de puntos entre las selecciones de Venezuela y Bolivia, la escuadra 'Vinotinto' tiene la ventaja a su favor por tener mejor diferencia de goles (-7 contra -19). De esta manera, será unos cotejos de alto nivel al saber que la tabla de posiciones podría ir variando conforme pasen los minutos.

Partidos de Venezuela y Bolivia por Eliminatorias 2026

  • Venezuela vs Colombia - Martes 9 de septiembre (18:30 hora peruana | 19:30 hora Caracas)
  • Bolivia vs Brasil - Martes 9 de septiembre (18:30 hora peruana | 19:30 hora en La Paz)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Marcelo Bielsa quedó encandilado con futbolista que jugó en el Uruguay vs. Perú: "Distinto"

  2. U. de Chile se reforzó con ex Alianza Lima para los cuartos de final de la Copa Sudamericana

  3. ESPN 2 EN VIVO, España vs Turquía vía La 1 directo por Eliminatorias UEFA 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

EUROKARTS

EUROKART: Sesión en Circuito Explanada Olguín Jockey Plaza. Válido de Lunes a Sábado

PRECIO

S/ 24.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano