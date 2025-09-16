El duro presente de Luis Ramos tras jugar por Perú: habría sido 'borrado' en América de Cali

Luis Ramos fue el '9' titular de la selección peruana en la última fecha doble de Eliminatorias 2026 y sus actuaciones no fueron muy convincentes. Ahora el delantero también se ha vuelto prescindible en el América de Cali, a tal punto que no fue convocado para el duelo por la Liga BetPlay ante Atlético Bucaramanga, que se juega este martes 16 de setiembre en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

¿El exartillero de Cusco FC sufre alguna lesión? La información que maneja el periodista colombiano Leonardo Cerrudo es que la decisión es netamente deportiva y presume que David González, que recientemente asumió como DT, puede haber 'borrado' al seleccionado peruano.

Tras volver de la fecha FIFA, Ramos jugó 45 minutos en el último partido liguero ante Fortaleza y su rendimiento no habría convencido al nuevo entrenador, que prefirió convocar al juvenil Yojan Garcés, de 19 años.

Luis Ramos habría sido 'borrado' por DT de América de Cali.

Lo cierto es que sorprende el presente del artillero de 25 años, que tuvo un buen primer semestre con los 'Diablos Rojos' e incluso sonó para reforzar la ofensiva de Universitario de Deportes y en las últimas semanas su nombre también ha sido vinculado a Alianza Lima para el 2026.

Luis Ramos y sus números en América de Cali

Luis Ramos ha disputado 37 partidos -contando tanto Copa Sudamericana como Liga BetPlay- y suma nueve goles, además de dos asistencias. Su último tanto fue el 24 de agosto, cuando le anotó a Atlético Nacional en el clásico 'paisa'.

Cusco FC es dueño del pase de Luis Ramos

Recordemos que Luis Ramos, quien pertenece a Cusco FC, llegó a América de Cali a inicio de temporada en calidad de préstamo. El club 'cafetero' tiene una opción de comprar el pase por un monto que no ha sido revelado.