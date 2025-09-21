0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Partidos de hoy, lunes 22 de septiembre: Programación, horarios y canales TV

Hoy, lunes 22 de septiembre, tenemos partidos en la Liga 1, donde jugará Cusco FC, además, la acción sigue en Europa. La Liga Argentina nos traerá emotivos duelos.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos de hoy, lunes 22 de septiembre
Programación de los partidos de hoy, lunes 22 de septiembre | Composición Líbero
Inicia la semana con emocionantes partidos. Hoy lunes 22 de septiembre tenemos compromisos en las principales ligas del mundo. En la Liga 1, Cusco FC saltará a la cancha con la consigna de regresar a lo más alto del campeonato. Además, hay acción en Argentina, Europa y Arabia Saudita.

Partidos de hoy por la Liga 1 Perú

HorariosPartidosCanales
15:00Alianza Atlético vs. Ayacucho FCL1 MAX
15:00Alianza Universidad vs. D. GarcilasoL1 MAX
19:15Cusco FC vs. ADTL1 MAX
19:30Sport Boys vs. Atlético GrauGOLPERU

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
17:00Estudiantes vs. Defensa y JusticiaTyC Sports, ESPN y Disney Plus
19:00Belgrano vs. Newell´sTNT Sports Argentina, TyC Sports y MAX Argentina

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
13:45Napoli vs. PisaDisney Plus y Claro TV

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
13:00Olympique Marseille vs. PSGDisney Plus

Partidos de hoy por Copa del Rey de Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales
10:35Al Bukiryah vs Al Kholood
10:45Al Taee vs Al Khaleej
13:00Abha vs Al Shabab
13:30Al Adalah vs. Al Hilal

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

HoraPartidoCanal
14:00 Universitario de Vinto vs. Real OruroFutbol Canal

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
21Deportivo Saprissa vs. Pérez ZeledónFUTV

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

