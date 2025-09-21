- Hoy:
Partidos de hoy, lunes 22 de septiembre: Programación, horarios y canales TV
Hoy, lunes 22 de septiembre, tenemos partidos en la Liga 1, donde jugará Cusco FC, además, la acción sigue en Europa. La Liga Argentina nos traerá emotivos duelos.
Inicia la semana con emocionantes partidos. Hoy lunes 22 de septiembre tenemos compromisos en las principales ligas del mundo. En la Liga 1, Cusco FC saltará a la cancha con la consigna de regresar a lo más alto del campeonato. Además, hay acción en Argentina, Europa y Arabia Saudita.
Partidos de hoy por la Liga 1 Perú
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Alianza Atlético vs. Ayacucho FC
|L1 MAX
|15:00
|Alianza Universidad vs. D. Garcilaso
|L1 MAX
|19:15
|Cusco FC vs. ADT
|L1 MAX
|19:30
|Sport Boys vs. Atlético Grau
|GOLPERU
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Estudiantes vs. Defensa y Justicia
|TyC Sports, ESPN y Disney Plus
|19:00
|Belgrano vs. Newell´s
|TNT Sports Argentina, TyC Sports y MAX Argentina
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Napoli vs. Pisa
|Disney Plus y Claro TV
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|13:00
|Olympique Marseille vs. PSG
|Disney Plus
Partidos de hoy por Copa del Rey de Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:35
|Al Bukiryah vs Al Kholood
|10:45
|Al Taee vs Al Khaleej
|13:00
|Abha vs Al Shabab
|13:30
|Al Adalah vs. Al Hilal
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Universitario de Vinto vs. Real Oruro
|Futbol Canal
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|21
|Deportivo Saprissa vs. Pérez Zeledón
|FUTV
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
