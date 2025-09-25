Partidos de hoy EN VIVO, viernes 26 de septiembre: programación, horarios y canal de TV

Hoy viernes 26 de septiembre viviremos emocionantes partidos. Por la Liga 1, tenemos compromiso que prometen cautivar a los amantes del buen fútbol. Las ligas en Europa inician una nueva jornada, en la Bundesliga, Bayern y Werder Bremen protagonizarán un encuentro para el recuerdo. Además, Cristiano Ronaldo con Al Nassr tendrá acción en la Liga Profesional Saudi.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canal TV
|11:00
|Alianza Universidad vs Sport Boys
|L1 MAX
|13:15
|ADT vs. Alianza Atlético
|L1 MAX
|15:30
|Atlético Grau vs. Sport Huancayo
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal TV
|13:30
|Bayern Múnich vs Werder Bremen
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga EA Sports
|Horario
|Partido
|Canal TV
|14:00
|Girona vs Espanyol
|DGO y DSports
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal TV
|13:45
|Estrasburgo vs. Marsella
|ESPN 3 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales TV
|10:35
|Al Hazem vs. Al Ahli SC
|10:40
|Damac vs. Al Ettifaq
|13:00
|Al Ittihad FC vs Al Nassr
|Zapping y Claro TV
Partidos de hoy por la Liga de Campeones CAF - Clasificación
|Hora
|Partido
|Canal
|10:00
|Zilimadjou vs Remo Stars
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales TV
|17:00
|Banfield vs. Unión Santa Fe
|Disney Plys y ESPN
|17:00
|Platense vs. San Martín
|TyC Sports y TNT Sports Argentina
|19:15
|Central Córdoba vs Tigre
|Disney Plus y ESPN Premium Argentina
Partidos de hoy por el Campeonato Nacional
|Hora
|Partido
|Canal TV
|17:00
|Colo Colo vs. Deportes Iquique
|Max Chile
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales TV
|18:00
|Once Caldas vs. Boyacá Chicó
|RCN Nuestra Tele y Bet365
|20:10
|Fortaleza vs Atl. Bucaramanga
|RCN Nuestra Tele y Bet365
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal TV
|19:00
|Cuenca Juniors vs. La Cantera
|DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Championship
|Hora
|Partido
|Canal TV
|14:00
|West Brom vs Leicester
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga MX
|Hora
|Partido
|Canal TV
|20:00
|Juárez vs. León
|FOX Deportes y Bet 365
|22:00
|Puebla vs. Guadalajara
|Bet365, TUDN USA y Azteca 1
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Hora
|Partido
|Canal TV
|17:00
|Sportivo Trinidense vs. Guaraní
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal TV
|18:00
|Wanderers vs Cerro
|GOL TV y Disney Plus
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.