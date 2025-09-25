0
¡LO ÚLTIMO!
Alianza Lima eliminado de la Copa Sudamericana

Partidos de hoy EN VIVO, viernes 26 de septiembre: programación, horarios y canal de TV

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 26 de septiembre. Horarios y guía de canales para ver los duelos.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 26 de septiembre
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 26 de septiembre | Composición Líbero
COMPARTIR

Hoy viernes 26 de septiembre viviremos emocionantes partidos. Por la Liga 1, tenemos compromiso que prometen cautivar a los amantes del buen fútbol. Las ligas en Europa inician una nueva jornada, en la Bundesliga, Bayern y Werder Bremen protagonizarán un encuentro para el recuerdo. Además, Cristiano Ronaldo con Al Nassr tendrá acción en la Liga Profesional Saudi.

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO con Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

PUEDES VER: Al Nassr vs. Al Ittihad EN VIVO con Cristiano Ronaldo y Benzema: pronóstico, hora y dónde ver

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanal TV
11:00Alianza Universidad vs Sport BoysL1 MAX
13:15ADT vs. Alianza AtléticoL1 MAX
15:30Atlético Grau vs. Sport HuancayoL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal TV
13:30Bayern Múnich vs Werder BremenDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga EA Sports

HorarioPartidoCanal TV
14:00Girona vs EspanyolDGO y DSports

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal TV
13:45Estrasburgo vs. MarsellaESPN 3 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales TV
10:35Al Hazem vs. Al Ahli SC
10:40Damac vs. Al Ettifaq
13:00Al Ittihad FC vs Al NassrZapping y Claro TV

Partidos de hoy por la Liga de Campeones CAF - Clasificación

HoraPartidoCanal
10:00Zilimadjou vs Remo Stars

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales TV
17:00Banfield vs. Unión Santa FeDisney Plys y ESPN
17:00Platense vs. San MartínTyC Sports y TNT Sports Argentina
19:15Central Córdoba vs TigreDisney Plus y ESPN Premium Argentina

Partidos de hoy por el Campeonato Nacional

HoraPartidoCanal TV
17:00Colo Colo vs. Deportes IquiqueMax Chile

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales TV
18:00Once Caldas vs. Boyacá ChicóRCN Nuestra Tele y Bet365
20:10Fortaleza vs Atl. BucaramangaRCN Nuestra Tele y Bet365

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

HoraPartidoCanal TV
19:00Cuenca Juniors vs. La CanteraDirecTV Sports

Partidos de hoy por la Championship

HoraPartidoCanal TV
14:00West Brom vs LeicesterDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga MX

HoraPartidoCanal TV
20:00Juárez vs. LeónFOX Deportes y Bet 365
22:00Puebla vs. GuadalajaraBet365, TUDN USA y Azteca 1

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HoraPartidoCanal TV
17:00Sportivo Trinidense vs. GuaraníBet365

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal TV
18:00Wanderers vs CerroGOL TV y Disney Plus

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Lucas Assadi, figura de U de Chile, sorprende con firme comentario sobre Alianza: "Ellos..."

  2. Alianza Lima eliminado de la Copa Sudamericana tras perder con la U. de Chile

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano