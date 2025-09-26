0
Al Nassr vs. Al Ittihad por la Liga Profesional Saudí

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Defensa y Justicia y dónde ver Liga Profesional?

Se viene el partido Boca Juniors ante Defensa y Justicia por la fecha 10 de la Liga Profesional Saudí. Conoce horarios y canales dónde ver.

Wilfredo Inostroza
Defensa y Justicia recibe a Boca Juniors por la Liga Profesional Argentina
Defensa y Justicia recibe a Boca Juniors por la Liga Profesional Argentina
Boca Juniors se enfrenta a Defensa y Justicia este sábado 27 de setiembre, en partido correspondiente a la fecha 10 del Clausura de la Liga Profesional 2025. Repasa los principales detalles sobre este duelo que se llevará a cabo en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Buenos Aires.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Defensa y Justicia?

El partido entre Boca Juniors vs. Defensa y Justicia se jugará a partir de las 19:00 horas de

  • Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:00
  • Bolivia y Venezuela: 18:00
  • Perú, Colombia y Ecuador: 17:00
  • México: 16:00
  • Estados Unidos: 18:00 (Miami y Nueva York) y 15:00 (Los Ángeles)
  • España: 02:00 (del domingo 28)

¿Dónde ver Boca Juniors vs Defensa y Justicia?

El duelo será transmitido en Argentina por TNT Sports y la aplicación de streaming HBO MAX. Asimismo, en el resto de Sudamérica el cotejo podrá ser visita vía ESPN y la plataforma Disney Plus.

Boca Juniors vs Defensa y Justicia: previa del partido

Boca Juniors viene de dos empates consecutivos, por lo que necesita con urgencia una victoria para mantenerse en zona de clasificación a la Copa Libertadores en caso no sea campeón del Clausura.

Por su parte, Defensa y Justicia también necesita sumar de a tres para mantenerse en puestos que le permitan acceder a la siguiente fase del campeonato.

Boca se mide ante Defensa y Justicia por Liga Profesional.

En el encuentro por el Apertura de este año, el cuadro 'Xeneieze' goleó 4-0 en La Bombonera y ahora apunta a sumar otro triunfo frente al 'Halcón de Varela'.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

