¿A qué hora juega Boca Juniors vs Defensa y Justicia y dónde ver Liga Profesional?
Se viene el partido Boca Juniors ante Defensa y Justicia por la fecha 10 de la Liga Profesional Saudí. Conoce horarios y canales dónde ver.
Boca Juniors se enfrenta a Defensa y Justicia este sábado 27 de setiembre, en partido correspondiente a la fecha 10 del Clausura de la Liga Profesional 2025. Repasa los principales detalles sobre este duelo que se llevará a cabo en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Buenos Aires.
PUEDES VER: 'Puma' Carranza dio fuerte calificativo a Erick Noriega por su desempeño en Gremio: "No es..."
¿A qué hora juega Boca Juniors vs Defensa y Justicia?
El partido entre Boca Juniors vs. Defensa y Justicia se jugará a partir de las 19:00 horas de
- Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:00
- Bolivia y Venezuela: 18:00
- Perú, Colombia y Ecuador: 17:00
- México: 16:00
- Estados Unidos: 18:00 (Miami y Nueva York) y 15:00 (Los Ángeles)
- España: 02:00 (del domingo 28)
¿Dónde ver Boca Juniors vs Defensa y Justicia?
El duelo será transmitido en Argentina por TNT Sports y la aplicación de streaming HBO MAX. Asimismo, en el resto de Sudamérica el cotejo podrá ser visita vía ESPN y la plataforma Disney Plus.
Boca Juniors vs Defensa y Justicia: previa del partido
Boca Juniors viene de dos empates consecutivos, por lo que necesita con urgencia una victoria para mantenerse en zona de clasificación a la Copa Libertadores en caso no sea campeón del Clausura.
Por su parte, Defensa y Justicia también necesita sumar de a tres para mantenerse en puestos que le permitan acceder a la siguiente fase del campeonato.
Boca se mide ante Defensa y Justicia por Liga Profesional.
En el encuentro por el Apertura de este año, el cuadro 'Xeneieze' goleó 4-0 en La Bombonera y ahora apunta a sumar otro triunfo frente al 'Halcón de Varela'.
