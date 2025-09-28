Partidos de hoy EN VIVO, lunes 29 de septiembre: Programación, horarios y dónde ver

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY, lunes 29 de septiembre. Empieza la fecha 12 del Torneo Clausura con emocionantes partidos. Además, tenemos acción en la Premier League y LaLiga.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|UTC vs. Los Chankas
|L1 MAX
|15:15
|Sporting Cristal vs. Ayacucho FC
|L1 MAX
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Valencia vs. Real Oviedo
|ESPN 3 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Everton vd West Ham
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|Parma vs Torino
|Disney Plus
|13:45
|Genoa vs. Lazio
|ESPN 4 y Disney Plus
Partidos de hoy por el Mundial Sub 20
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Francia vs Sudáfrica
|DirecTV Sports y DGO
|15:00
|Noruega vs Nigeria
|DirecTV Sports y DGO
|18:00
|Colombia vs Arabia Saudita
|DirecTV Sports y DGO
|18:00
|Estados Unidos vs. Nueva Caledonia
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Liga Profesional Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:05
|Al Jubail vs. Al Anwar
|12:15
|Al Bukiryah vs Al Raed
Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Barracas Central vs. Belgrano
|TNT Sports Argentina
|18:00
|Vélez Sarsfield vs Atl. Tucumán
|Disney Plus y ESPN
Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:45
|Nasaf Qarshi vs. Al Hilal
|11:00
|Al Gharafa vs. Al Shorta
|11:00
|Tractor vs. Al Wahda
|13:15
|Al Duhail vs. Al Ahli SC
Partidos de hoy la Liga de Bolivia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|The Strongest vs. Oriente Petrolero
|Fútbol Canal
|16:30
|Always Ready vs. Real Oruro
|Fútbol Canal
|19:00
|Guabirá vs. Academia de Balompie
|Fútbol Canal
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Sao Paulo vs. Ceará
|Bet365 y Fanatiz
Partidos de hoy por la Copa de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Audax Italiano vs. Huachipato
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Pérez Zeledón vs Liberia
|FUTV
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Racing Montevideo vs Progreso
|Disney Plus
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.