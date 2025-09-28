Partidos de hoy EN VIVO, lunes 29 de septiembre: Programación, horarios y dónde ver

0
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 29 de septiembre. Horarios y guía de canales para ver los duelos.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos de hoy, lunes 29 de septiembre
Programación completa de los partidos de hoy, lunes 29 de septiembre | Composición Líbero
Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY, lunes 29 de septiembre. Empieza la fecha 12 del Torneo Clausura con emocionantes partidos. Además, tenemos acción en la Premier League y LaLiga.

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO por el Torneo Clausura 2025.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Ayacucho FC EN VIVO: cuándo juegan, pronóstico, hora y canal

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00UTC vs. Los ChankasL1 MAX
15:15Sporting Cristal vs. Ayacucho FCL1 MAX

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
14:00Valencia vs. Real OviedoESPN 3 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
14:00Everton vd West HamESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
11:30Parma vs TorinoDisney Plus
13:45Genoa vs. LazioESPN 4 y Disney Plus

Partidos de hoy por el Mundial Sub 20

HorariosPartidosCanales
15:00Francia vs SudáfricaDirecTV Sports y DGO
15:00Noruega vs NigeriaDirecTV Sports y DGO
18:00Colombia vs Arabia SauditaDirecTV Sports y DGO
18:00Estados Unidos vs. Nueva CaledoniaDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Liga Profesional Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales
10:05Al Jubail vs. Al Anwar
12:15Al Bukiryah vs Al Raed

Partidos de hoy por la Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
13:30Barracas Central vs. BelgranoTNT Sports Argentina
18:00Vélez Sarsfield vs Atl. TucumánDisney Plus y ESPN

Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC

HorariosPartidosCanales
08:45Nasaf Qarshi vs. Al Hilal
11:00Al Gharafa vs. Al Shorta
11:00Tractor vs. Al Wahda
13:15Al Duhail vs. Al Ahli SC

Partidos de hoy la Liga de Bolivia

HorariosPartidosCanales
14:00The Strongest vs. Oriente PetroleroFútbol Canal
16:30Always Ready vs. Real OruroFútbol Canal
19:00Guabirá vs. Academia de BalompieFútbol Canal

Partidos de hoy por el Brasileirao

HoraPartidoCanal
18:00Sao Paulo vs. CearáBet365 y Fanatiz

Partidos de hoy por la Copa de Chile

HoraPartidoCanal
17:00Audax Italiano vs. HuachipatoBet365

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
21:00Pérez Zeledón vs LiberiaFUTV

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
14:00Racing Montevideo vs ProgresoDisney Plus

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

