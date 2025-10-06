0
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Partidos de hoy EN VIVO, martes 7 de octubre: programación para ver fútbol online

Agenda de partidos en vivo programado para este martes 7 de octubre. Esta es la programación completa con horario y canales de transmisión.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 7 de octubre
Programación de partidos en vivo para este martes 7 de octubre | FOTO: LIBERO
Las principales ligas de mundo hará una pausa debido a que esta semana se disputará una nueva fecha FIFA. Sin embargo, algunos torneos continúan con su actividad deportiva como es el Mundial Sub 20. Mira la programación completa con el horario y canales de transmisión de los partidos en vivo del martes 7 de octubre.

Partidos de hoy del Mundial Sub 20

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Ucrania U20 vs España U20DIRECTV Sports, DGO
18:00Chile U20 vs Mexico U20DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Millonarios vs América de CaliRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy Copa de Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Nacional Potosí vs Universitario de VintoFutbol Canal

Partidos de hoy Copa Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Envigado vs Deportivo PereiraFanatiz, fuboTV

Partidos de hoy Copa Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Cerro Porteño vs Sol de AméricaTigo Sports

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

Fútbol Peruano