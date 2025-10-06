- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, martes 7 de octubre: programación para ver fútbol online
Agenda de partidos en vivo programado para este martes 7 de octubre. Esta es la programación completa con horario y canales de transmisión.
Las principales ligas de mundo hará una pausa debido a que esta semana se disputará una nueva fecha FIFA. Sin embargo, algunos torneos continúan con su actividad deportiva como es el Mundial Sub 20. Mira la programación completa con el horario y canales de transmisión de los partidos en vivo del martes 7 de octubre.
Partidos de hoy del Mundial Sub 20
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Ucrania U20 vs España U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Chile U20 vs Mexico U20
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Millonarios vs América de Cali
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy Copa de Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Nacional Potosí vs Universitario de Vinto
|Futbol Canal
Partidos de hoy Copa Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Envigado vs Deportivo Pereira
|Fanatiz, fuboTV
Partidos de hoy Copa Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Cerro Porteño vs Sol de América
|Tigo Sports
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
