Kenji Cabrera anotó en la goleada del Vancouver por la MLS y lo celebra junto a Thomas Müller
El buen momento de Kenji Cabrera se reafirma con su segundo gol en el Vancouver por la MLS. El peruanojaponés está atravesando por un buen momento tras su convocatoria.
Kenji Cabrera es una de las promesas del fútbol peruano no solamente por el nivel que presenta, sino también por la edad que tiene y el futuro que promete. Actualmente, juega por el Vancouver y está disputando los octavos de final del torneo de la MLS.
Kenji Cabrera sigue demostrando su buen momento en el fútbol profesional y esta vez respondió con goles. El jugador peruano hizo su anotación en el minuto 83 y podría ser el sello para confirmar el pase del Vancouver a la siguiente ronda. Tras anotar, Cabrera realizó su típica celebración y Thomas Müller se sumó junto a todo el equipo.
El Vancouver de Kenji Cabrera busca su pase a la siguiente ronda
En los octavos de final, los equipos participantes deben ganar por los dos partidos para sellar su pase a la siguiente etapa de la competición. Recordemos que el primer gol de nuestro compatriota fue ante Sporting Kansas el último mes de septiembre.
A esto también hay que esta competición de la MLS no se tiene en consideración la diferencia de goles y el equipo debe ganar sin importar el resultado final. El partido de vuelta se jugará el 1 de noviembre y si al término del encuentro empatan, se definirá al ganador en una tanda de penales.
Kenji Cabrera juega como extremo izquierdo y tras ser parte de la academia Esther Grande de Bentín, dio el gran salto a la división menores de Melgar y su debut profesional fue en el 2021. Actualmente juega en el club Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer de Estados Unidos y Canadá.
El peruano se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera profesional luego de haber recibido su convocatoria en la selección mayor de Perú y haber dejado una buena presentación en el amistoso ante Chile. Se espera que sea considerado para los amistosos de noviembre contra Rusia y Chile.
