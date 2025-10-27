Kenji Cabrera anotó en la goleada del Vancouver por la MLS y lo celebra junto a Thomas Müller

Kenji Cabrera es una de las promesas del fútbol peruano no solamente por el nivel que presenta, sino también por la edad que tiene y el futuro que promete. Actualmente, juega por el Vancouver y está disputando los octavos de final del torneo de la MLS.

Kenji Cabrera sigue demostrando su buen momento en el fútbol profesional y esta vez respondió con goles. El jugador peruano hizo su anotación en el minuto 83 y podría ser el sello para confirmar el pase del Vancouver a la siguiente ronda. Tras anotar, Cabrera realizó su típica celebración y Thomas Müller se sumó junto a todo el equipo.

El Vancouver de Kenji Cabrera busca su pase a la siguiente ronda

En los octavos de final, los equipos participantes deben ganar por los dos partidos para sellar su pase a la siguiente etapa de la competición. Recordemos que el primer gol de nuestro compatriota fue ante Sporting Kansas el último mes de septiembre.

A esto también hay que esta competición de la MLS no se tiene en consideración la diferencia de goles y el equipo debe ganar sin importar el resultado final. El partido de vuelta se jugará el 1 de noviembre y si al término del encuentro empatan, se definirá al ganador en una tanda de penales.

Kenji Cabrera juega como extremo izquierdo y tras ser parte de la academia Esther Grande de Bentín, dio el gran salto a la división menores de Melgar y su debut profesional fue en el 2021. Actualmente juega en el club Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer de Estados Unidos y Canadá.

El peruano se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera profesional luego de haber recibido su convocatoria en la selección mayor de Perú y haber dejado una buena presentación en el amistoso ante Chile. Se espera que sea considerado para los amistosos de noviembre contra Rusia y Chile.