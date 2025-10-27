0
EN DIRECTO
Boca vs Barracas por Liga Profesional
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Kenji Cabrera anotó en la goleada del Vancouver por la MLS y lo celebra junto a Thomas Müller

El buen momento de Kenji Cabrera se reafirma con su segundo gol en el Vancouver por la MLS. El peruanojaponés está atravesando por un buen momento tras su convocatoria.

Jasmin Huaman
Kenji Cabrera hizo su segundo gol con la camiseta del Vancouver.
Kenji Cabrera hizo su segundo gol con la camiseta del Vancouver. | Foto: Composición Líbero /MLS
COMPARTIR

Kenji Cabrera es una de las promesas del fútbol peruano no solamente por el nivel que presenta, sino también por la edad que tiene y el futuro que promete. Actualmente, juega por el Vancouver y está disputando los octavos de final del torneo de la MLS.

DT de Corinthians dio categórica opinión sobre rendimiento de André Carillo

PUEDES VER: DT de Corinthians dio categórica opinión sobre rendimiento de André Carillo: "Estoy muy..."

Kenji Cabrera sigue demostrando su buen momento en el fútbol profesional y esta vez respondió con goles. El jugador peruano hizo su anotación en el minuto 83 y podría ser el sello para confirmar el pase del Vancouver a la siguiente ronda. Tras anotar, Cabrera realizó su típica celebración y Thomas Müller se sumó junto a todo el equipo.

El Vancouver de Kenji Cabrera busca su pase a la siguiente ronda

En los octavos de final, los equipos participantes deben ganar por los dos partidos para sellar su pase a la siguiente etapa de la competición. Recordemos que el primer gol de nuestro compatriota fue ante Sporting Kansas el último mes de septiembre.

A esto también hay que esta competición de la MLS no se tiene en consideración la diferencia de goles y el equipo debe ganar sin importar el resultado final. El partido de vuelta se jugará el 1 de noviembre y si al término del encuentro empatan, se definirá al ganador en una tanda de penales.

Kenji Cabrera juega como extremo izquierdo y tras ser parte de la academia Esther Grande de Bentín, dio el gran salto a la división menores de Melgar y su debut profesional fue en el 2021. Actualmente juega en el club Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer de Estados Unidos y Canadá.

El peruano se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera profesional luego de haber recibido su convocatoria en la selección mayor de Perú y haber dejado una buena presentación en el amistoso ante Chile. Se espera que sea considerado para los amistosos de noviembre contra Rusia y Chile.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. DT de Corinthians dio categórica opinión sobre rendimiento de André Carillo: "Estoy muy..."

  2. Real Madrid confirma fallecimiento de futbolista luego del Clásico español: "Nuestras condolencias"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano