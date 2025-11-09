- Hoy:
Piero Quispe recibe determinante noticia sobre su futuro tras ser convocado por selección peruana
Tras no haber sido considerado en la convocatoria pasada, Piero Quispe vuelve a ser considerado por Manuel Barreto para los próximos amistosos de la Bicolor.
Piero Quispe está atravesando un buen momento en su carrera tras afirmarse como uno de los titulares en el equipo de Sydney de la liga australiana. Sus buenas actuaciones han hecho que sea considerado por Barreto para el nuevo proceso donde se busca el recambio generacional que tanto piden los hinchas.
El volante peruano volvió a demostrar su gran calidad en el Sydney FC, club al que llegó este 2025. Piero Quispe salió de Universitario como una de las promesas del fútbol peruano y poco a poco empieza a forjar una carrera de alto nivel.
Piero Quispe recibe importante noticia sobre su futuro
Aunque todavía falta mucho por trabajar y la temporada recién ha empezado en la liga australiana, Piero Quispe es parte del equipo titular de Sydney FC y lo mejor es que a pesar del mal inicio que tuvieron, la racha de victorias continúa. En la última fecha, el equipo del peruano consiguió una importante victoria por 2-0 que los ayuda a mantenerse en lo más alto de la tabla en la segunda posición.
Piero Quispe jugó hasta los 78 minutos y fue uno de los que mejor puntaje recibió dentro del campo de juego. El partido se jugó contra Macarthur FC como parte de la cuarta fecha de la liga australiana. Sydney FC es solamente superado por Auckland Football Club por la mínima diferencia de un punto.
Piero Quispe celebra su gran momento en el Sydney FC.
Piero Quispe descarta jugar para Alianza Lima
El fanatismo de Piero Quispe por Universitario quedó demostrado luego de que el jugador anunciara públicamente que no tiene interés alguno en jugar por Alianza Lima y que, de darse la propuesta, la rechazaría inmediatamentel.
A sus 24 años, Quispe tiene en claro que en un futuro no tiene planes de vestir la blanquiazul y dejó en claro que la 'U' es el club de sus amores. "Si me llama Alianza Lima yo mismo diría que no. Nunca jugaría por Alianza Lima", sostuvo.
