Accionista de América de Cali confirmó si van a comprar el pase de Luis Ramos: "Va a..."

Luis Ramos ha vuelto a ser noticia en América de Cali este fin de semana al anotar un nuevo gol de cabeza en la goleada 3-0 ante Unión Magdalena por el Torneo Finalización 2025 de la Liga BetPlay. Este tanto llega en un momento importante, donde los 'Diablos Rojos' tienen que decidir el futuro del delantero peruano en su equipo.

PUEDES VER: Prensa de Ecuador revela que Christian Cueva casi se va a las manos con compañero de Emelec

Como se sabe, el ariete nacido en Trujillo está cedido en el club colombiano por Cusco FC y por su gran temporada en el país cafetero, muchos clubes están interesados en contar con él en sus filas. Por ello, desde el conjunto 'Escarlata' han revelado que acciones tomarán con su máximo goleador.

Accionista de América de Cali confiró si comprarán a Luis Ramos

El empresario y máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, aseguró en reciente entrevista con TV Perú Deportes que su hija y la presidente de la institución, Marcela Gómez, es la que va a negociar con el conjunto cusqueño para adquirir la carta pase del futbolista de 25 años por un monto cercano al millón de dólares.

"Mi hija es la presidenta del club y va negociar con Cusco FC para comprar el pase de Luis Ramos, un gran profesional. No puedo decir la cifra pero estamos muy cerquita a ese monto (1 millón de dólares)", declaró el que también fuera mandamás de la 'Mechita' sobre la situación del atacante peruano.

La presidente de América de Cali negociará con Cusco FC para comprar a Luis Ramos. Foto: América de Cali

De esta forma, el cuatro veces subcampeón de la Copa Libertadores se convirtió en un serio pretendiente por Ramos Leiva con miras a la próxima temporada y peleará con clubes como Alianza Lima por tenerlo en sus filas ya como jugador de su propiedad.

Luis Ramos es el goleador de América de Cali en la temporada 2026

Si hay una razón por la cual América de Cali está seguro en adquirir a Luis Ramos es por su cuota goleadora, pues con 13 tantos en lo que va del año (11 por liga colombiana y 2 por Copa Sudamericana) es el futbolista con más anotaciones del plantel en la presente temporada en su primera campaña con el elenco dirigido por David González.