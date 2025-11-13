- Hoy:
Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre: programación, horarios y canal de TV
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 14 de noviembre: Mundial Sub 17, Eliminatorias Mundial 2026 y amistosos internacionales.
La programación completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 14 de noviembre. Se realizarán los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17, además siguen las acciones en las Eliminatorias para el Mundial 2026. También se juega la Copa Paraguay. Horarios y canales para ver los duelos.
Partidos de hoy por Eliminatorias Mundial 2026 - EUROPA
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Finlandia vs. Malta
|ESPN 2 y Disney Plus
|14:45
|Croacia vs. Islas Feroe
|Disney Plus
|14:45
|Eslovaquia vs. Irlanda del Norte
|Disney Plus
|14:45
|Gibraltar vs. Montenegro
|Disney Plus
|14:45
|Luxemburgo vs. Alemania
|Disney Plus
|14:45
|Polonia vs. Países Bajos
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por el Mundial Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:30
|Portugal vs. Bélgica
|DGO, DirecTV Sports y ViX
|7:30
|Zambia vs. Mali
|DGO
|8:00
|Suiza vs. Egipto
|DGO, DirecTV Sports y ViX
|8:30
|Francia vs. Colombia
|DGO, DirecTV Sports y ViX
|9:45
|Argentina vs. México
|DGO, DirecTV Sports y ViX
|10:15
|Irlanda vs. Canadá
|DGO, DirecTV Sports y ViX
|10:45
|Brasil vs. Paraguay
|DGO, DirecTV Sports y ViX
|10:45
|Estados Unidos vs. Marruecos
|DGO, DirecTV Sports y ViX
Partidos de hoy por Amistosos internacionales
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6:00
|Bolivia vs. Corea del Sur
|Bet365 y Fútbol Canal
|11:00
|Angola vs. Argentina
|TyC Sports Internacional
|11:30
|Arabia Saudí vs. Costa de Marfil
|Bet365
|11:45
|Túnez vs. Jordania
|Bet365
|19:00
|Granada vs. Islas Vírgenes Estadounidenses
|21:30
|Venezuela vs. Australia
|Claro TV + y Bet365
Partidos de hoy por Liga de Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Lanús vs. Atlético Tucumán
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por Copa Paraguay
|Hora
|Partido
|Canal
|16:30
|Guaraní vs. Nacional Asunción
|Bet365
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
