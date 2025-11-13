0
Ecuador vs. Canadá EN DIRECTO amistoso

Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre: programación, horarios y canal de TV

Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 14 de noviembre: Mundial Sub 17, Eliminatorias Mundial 2026 y amistosos internacionales.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos que se realizarán hoy viernes 14 de noviembre.
Programación de los partidos que se realizarán hoy viernes 14 de noviembre.
La programación completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 14 de noviembre. Se realizarán los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17, además siguen las acciones en las Eliminatorias para el Mundial 2026. También se juega la Copa Paraguay. Horarios y canales para ver los duelos.

Argentina vs Angola se miden por un emocionante amistoso internacional en Luanda

Partidos de hoy por Eliminatorias Mundial 2026 - EUROPA

HorariosPartidosCanales
12:00Finlandia vs. MaltaESPN 2 y Disney Plus
14:45Croacia vs. Islas FeroeDisney Plus
14:45Eslovaquia vs. Irlanda del NorteDisney Plus
14:45 Gibraltar vs. MontenegroDisney Plus
14:45 Luxemburgo vs. AlemaniaDisney Plus
14:45Polonia vs. Países BajosESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por el Mundial Sub 17

HorariosPartidosCanales
7:30Portugal vs. BélgicaDGO, DirecTV Sports y ViX
7:30Zambia vs. MaliDGO
8:00Suiza vs. EgiptoDGO, DirecTV Sports y ViX
8:30Francia vs. ColombiaDGO, DirecTV Sports y ViX
9:45Argentina vs. MéxicoDGO, DirecTV Sports y ViX
10:15Irlanda vs. CanadáDGO, DirecTV Sports y ViX
10:45Brasil vs. ParaguayDGO, DirecTV Sports y ViX
10:45Estados Unidos vs. MarruecosDGO, DirecTV Sports y ViX

Partidos de hoy por Amistosos internacionales

HorariosPartidosCanales
6:00Bolivia vs. Corea del SurBet365 y Fútbol Canal
11:00Angola vs. ArgentinaTyC Sports Internacional
11:30Arabia Saudí vs. Costa de MarfilBet365
11:45Túnez vs. JordaniaBet365
19:00Granada vs. Islas Vírgenes Estadounidenses
21:30Venezuela vs. AustraliaClaro TV + y Bet365

Partidos de hoy por Liga de Argentina

HoraPartidoCanal
18:00Lanús vs. Atlético TucumánESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por Copa Paraguay

HoraPartidoCanal
16:30Guaraní vs. Nacional AsunciónBet365

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

