Partidos de hoy, lunes 24 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

Programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 24 de noviembre: Hay fútbol por el Mundial Sub 17, Serie A, Premier League y Playoffs de la Liga Argentina.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos de hoy lunes 24 de noviembre.
Programación de partidos de hoy lunes 24 de noviembre. | Composición Líbero
El fútbol no se detiene este lunes 24 de noviembre. Revisa los partidos que se realizarán hoy como en el Mundial Sub 17, LaLiga, Serie A y Playoffs por la Liga Argentina. Horarios y guía de canales para ver en vivo los duelos.

Partidos de hoy por LaLiga EA Sports

HorariosPartidosCanales
15:00Espanyol vs. SevillaDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
15:00Manchester United vs. EvertonDisney Plus y ESPN

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
12:30Torino vs. ComoESPN y Disney Plus
14:45Sassuolo vs. PisaESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por el Mundial Sub 17

HorariosPartidosCanales
8:30Austria vs. ItaliaDirecTV Sports y DGO
11:00Portugal vs. BrasilDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00Deportivo Riestra vs. Barracas CentralTyC Sports Internacional
17:15Racing vs. River PlateESPN y Disney Plus
20:00Unión Santa Fe vs. Gimnasia LPBet365 y TyC Sports Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC

HorariosPartidosCanales
8:45Nasaf Qarshi vs. Tractor
11:00Al Ahli Dubai vs. Al Gharafa
11:00Al Duhail vs. Al Ittihad FC
13:15Al Ahli SC vs. Al Sharjah

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
17:00Mirassol vs. CearáZapping y Fanatiz Internacional
19:00Internacional vs. SantosZapping y Fanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga Chilena

HoraPartidoCanal
18:00Ñublense vs. HuachipatoBet365 y Max Chile

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
21:00Pérez Zeledón vs Cartaginés

Partidos de hoy por la MLS

HoraPartidoCanal
22:00San Diego vs. Minnesota UnitedMLS Season Pass

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

