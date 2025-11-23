- Hoy:
Partidos de hoy, lunes 24 de noviembre: programación, horarios y dónde ver
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 24 de noviembre: Hay fútbol por el Mundial Sub 17, Serie A, Premier League y Playoffs de la Liga Argentina.
El fútbol no se detiene este lunes 24 de noviembre. Revisa los partidos que se realizarán hoy como en el Mundial Sub 17, LaLiga, Serie A y Playoffs por la Liga Argentina. Horarios y guía de canales para ver en vivo los duelos.
Partidos de hoy por LaLiga EA Sports
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Espanyol vs. Sevilla
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Manchester United vs. Everton
|Disney Plus y ESPN
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|Torino vs. Como
|ESPN y Disney Plus
|14:45
|Sassuolo vs. Pisa
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por el Mundial Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:30
|Austria vs. Italia
|DirecTV Sports y DGO
|11:00
|Portugal vs. Brasil
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Deportivo Riestra vs. Barracas Central
|TyC Sports Internacional
|17:15
|Racing vs. River Plate
|ESPN y Disney Plus
|20:00
|Unión Santa Fe vs. Gimnasia LP
|Bet365 y TyC Sports Internacional
Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:45
|Nasaf Qarshi vs. Tractor
|11:00
|Al Ahli Dubai vs. Al Gharafa
|11:00
|Al Duhail vs. Al Ittihad FC
|13:15
|Al Ahli SC vs. Al Sharjah
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Mirassol vs. Ceará
|Zapping y Fanatiz Internacional
|19:00
|Internacional vs. Santos
|Zapping y Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga Chilena
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Ñublense vs. Huachipato
|Bet365 y Max Chile
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Pérez Zeledón vs Cartaginés
Partidos de hoy por la MLS
|Hora
|Partido
|Canal
|22:00
|San Diego vs. Minnesota United
|MLS Season Pass
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
