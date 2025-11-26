0
Partidos de hoy, jueves 27 de noviembre: programación, horarios y guía de canales

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 27 de noviembre. Se juega la Europa League, Brasileirao, Mundial Sub 17 y etc.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos que se realizarán hoy jueves 27 de noviembre
Programación de los partidos que se realizarán hoy jueves 27 de noviembre
Revisa la agenda completa de los partidos que se desarrollarán hoy jueves 27 de noviembre. Se vivirá una nueva jornada por la Europa League, tenemos acción en el Mundial Sub 17 y Brasileirao. Horarios y guía de canales.

Tabla de posiciones de la Champions League a puertas de disputarse la fecha 5.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Champions League tras disputarse la fecha 5

Partidos de hoy por la Europa League

HorariosPartidosCanales
12:45Feyenoord vs. CelitcESPN 4 y Disney Plus
12:45PAOK vs. BrannDisney Plus
12:45Ludogorets vs. Celta de VigoDisney Plus
12:45Fenerbahce vs. FerencvarosDisney Plus
12:45Roma vs. MidtjyllandESPN 2 y Disney Plus
12:45Lille vs. Dinamo ZagrebDisney Plus
12:45Viktoria Plzen vs FreiburgDisney Plus
12:45Porto vs. NiceESPN 3 y Disney Plus
12:45Aston Villa vs. Young BoysESPN y Disney Plus
15:00Bologna vs. SalzburgESPN 3 y Disney Plus
15:00Rangers vs. Sporting BragaESPN 4 y Disney Plus
15:00GO Ahead Eagles vs. StuttgartDisney Plus
15:00Crvena Zvezda vs. FCSBDisney Plus
15:00Real Betis vs. UtrechtESPN y Disney Plus
15:00Panathinaikos vs. Sturm GrazDisney Plus
15:00Nottingham Forest vs. Malmo FFDisney Plus
15:00Maccabi Tel Aviv vs. Olympique LyonESPN 2 y Disney Plus
15:00Genk vs. BaselDisney Plus

Partidos de hoy por Conference League

HorariosPartidosCanales
12:45Lech Poznan vs. Lausanne SportDisney Plus
12:45Rakow vs. Rapid WienDisney Plus
12:45Sigma vs Olomouc vs. CeljeDisney Plus
12:45Hamrun Spartans vs. Lincoln Red ImpsDisney Plus
12:45Ormonia Nicosia vs. Dinamo KievDisney Plus
12:45Slovan Bratislava vs. Rayo VallecanoDisney Plus
12:45CSU Craiova vs. Mainz 05Disney Plus
12:45AZ vs. ShelbourneDisney Plus
12:45Zrinjski vs. ShelbourneDisney Plus
15:00Rijeka vs. AEK LarnacaDisney Plus
15:00Fiorentina vs. AEK AthensDisney Plus
15:00Breidablik vs. SamsunsporDisney Plus
15:00Aberdeen vs. NoahDisney Plus
15:00Strasbourg vs Crystal PalaceDisney Plus
15:00Legia Warszawa vs Sparta PrahaDisney Plus
15:00Shamrock Rovers vs Shakhtar DonetskDisney Plus
15:00Drita vs Škendija 79Disney Plus
15:00Drita vs Škendija 79Disney Plus

Partidos de hoy por el Mundial Sub 17

HorariosPartidosCanales
07:30Brasil vs. ItaliaDSports y DGO
11:00Portugal vs. AustriaDSports y DGO

Partidos de hoy por Brasileirao

HoraPartidoCanal
18:30Fluminense vs. Sao PauloFanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
18:30América de Cali vs. Independiente MedellínRCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por Liga Nacional de Honduras

HorariosPartidosCanales
18:15Choloma vs. Marathón
20:30Lobos UPNFM vs. Motagua

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
21:07Guadalajara vs. Cruz AzulTUDN

Partidos de hoy por la Liga Primera de Nicaragua

HorariosPartidosCanales
15:00Sport Sebaco vs. Matagalpa
20:00Real Estelí vs. Walter Ferretti

Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:30Libertad vs. General Caballero JLMBet365
18:00Recoleta vs. Nacional AsunciónBet365

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

