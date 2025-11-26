- Hoy:
Partidos de hoy, jueves 27 de noviembre: programación, horarios y guía de canales
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY jueves 27 de noviembre. Se juega la Europa League, Brasileirao, Mundial Sub 17 y etc.
Revisa la agenda completa de los partidos que se desarrollarán hoy jueves 27 de noviembre. Se vivirá una nueva jornada por la Europa League, tenemos acción en el Mundial Sub 17 y Brasileirao. Horarios y guía de canales.
Partidos de hoy por la Europa League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Feyenoord vs. Celitc
|ESPN 4 y Disney Plus
|12:45
|PAOK vs. Brann
|Disney Plus
|12:45
|Ludogorets vs. Celta de Vigo
|Disney Plus
|12:45
|Fenerbahce vs. Ferencvaros
|Disney Plus
|12:45
|Roma vs. Midtjylland
|ESPN 2 y Disney Plus
|12:45
|Lille vs. Dinamo Zagreb
|Disney Plus
|12:45
|Viktoria Plzen vs Freiburg
|Disney Plus
|12:45
|Porto vs. Nice
|ESPN 3 y Disney Plus
|12:45
|Aston Villa vs. Young Boys
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Bologna vs. Salzburg
|ESPN 3 y Disney Plus
|15:00
|Rangers vs. Sporting Braga
|ESPN 4 y Disney Plus
|15:00
|GO Ahead Eagles vs. Stuttgart
|Disney Plus
|15:00
|Crvena Zvezda vs. FCSB
|Disney Plus
|15:00
|Real Betis vs. Utrecht
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Panathinaikos vs. Sturm Graz
|Disney Plus
|15:00
|Nottingham Forest vs. Malmo FF
|Disney Plus
|15:00
|Maccabi Tel Aviv vs. Olympique Lyon
|ESPN 2 y Disney Plus
|15:00
|Genk vs. Basel
|Disney Plus
Partidos de hoy por Conference League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Lech Poznan vs. Lausanne Sport
|Disney Plus
|12:45
|Rakow vs. Rapid Wien
|Disney Plus
|12:45
|Sigma vs Olomouc vs. Celje
|Disney Plus
|12:45
|Hamrun Spartans vs. Lincoln Red Imps
|Disney Plus
|12:45
|Ormonia Nicosia vs. Dinamo Kiev
|Disney Plus
|12:45
|Slovan Bratislava vs. Rayo Vallecano
|Disney Plus
|12:45
|CSU Craiova vs. Mainz 05
|Disney Plus
|12:45
|AZ vs. Shelbourne
|Disney Plus
|12:45
|Zrinjski vs. Shelbourne
|Disney Plus
|15:00
|Rijeka vs. AEK Larnaca
|Disney Plus
|15:00
|Fiorentina vs. AEK Athens
|Disney Plus
|15:00
|Breidablik vs. Samsunspor
|Disney Plus
|15:00
|Aberdeen vs. Noah
|Disney Plus
|15:00
|Strasbourg vs Crystal Palace
|Disney Plus
|15:00
|Legia Warszawa vs Sparta Praha
|Disney Plus
|15:00
|Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk
|Disney Plus
|15:00
|Drita vs Škendija 79
|Disney Plus
|15:00
|Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk
|Disney Plus
Partidos de hoy por el Mundial Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:30
|Brasil vs. Italia
|DSports y DGO
|11:00
|Portugal vs. Austria
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Brasileirao
|Hora
|Partido
|Canal
|18:30
|Fluminense vs. Sao Paulo
|Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|18:30
|América de Cali vs. Independiente Medellín
|RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy por Liga Nacional de Honduras
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:15
|Choloma vs. Marathón
|20:30
|Lobos UPNFM vs. Motagua
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|21:07
|Guadalajara vs. Cruz Azul
|TUDN
Partidos de hoy por la Liga Primera de Nicaragua
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Sport Sebaco vs. Matagalpa
|20:00
|Real Estelí vs. Walter Ferretti
Partidos de hoy por la Copa de Primera Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Libertad vs. General Caballero JLM
|Bet365
|18:00
|Recoleta vs. Nacional Asunción
|Bet365
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
