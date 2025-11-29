Ramón Díaz, quien fue vinculado con la selección peruana, fue despedido de su club

La etapa de Ramón Díaz en el Internacional de Porto Alegre llegó a su fin tras la dura goleada sufrida ante Vasco da Gama y en medio de la presión por evitar el descenso en el Brasileirao. El club anunció oficialmente la salida del entrenador argentino, quien no pudo revertir la complicada situación deportiva del equipo en la recta final del campeonato.

¿Lo llama Ferrari? Ramón Díaz que sonó para la selección peruana fue despedido de su club

Díaz dirigió un total de 13 partidos desde su llegada, logrando solo tres victorias, cinco empates y cinco derrotas. Estos resultados no fueron suficientes para mantener al equipo en una posición segura, lo que aumentó la tensión interna y provocó su salida antes del final de la temporada.

La mala campaña dejó al Internacional en el puesto 17 de la tabla con 41 puntos, ubicándolo en zona de descenso directo. Aunque Santos tiene el mismo puntaje, la diferencia de goles favorece al cuadro paulista, lo que agrava aún más la situación del Colorado y aumenta la urgencia por un cambio de rumbo.

Ramón Díaz fue despedido de Inter de Porto Alegre, tras malos resultados en el Brasileirao.

El club emitió un comunicado oficial informando no solo la rescisión del contrato de Ramón Díaz, sino también la salida de su asistente e hijo, Emiliano Díaz, así como de Osmar Ferreyra, Bruno Urribarri, el preparador físico Diego Pereira y el analista de rendimiento Juan Romanazzi. La institución agradeció los servicios del cuerpo técnico y les deseó éxito en sus futuros proyectos.

Tras la salida del cuerpo técnico, Internacional confirmó que Pablo Fernández asumirá de manera interina y dirigirá el entrenamiento del sábado en el Parque Gigante, mientras el club define al nuevo entrenador para afrontar la fase final del Brasileirao.

Cabe recordar que Ramón Díaz fue uno de los entrenadores que sonó como opción para asumir la dirección técnica de la selección peruana luego de la dura eliminación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Su salida de Internacional vuelve a poner su nombre en el radar internacional, aunque por ahora su futuro inmediato es una incógnita.