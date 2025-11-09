0
Barcelona vs Celta por LaLiga
Boca Juniors vs River Plate por el superclásico argentino

Ramón Díaz y su frase machista que generó polémica y repudio: "El fútbol es..."

Ramón Díaz, técnico del Internacional de Porto Alegre, generó controversia tras un machista comentario sobre el fútbol, tras el empate 2-2 con Bahía en el Brasileirao.

Luis Blancas
Ramón Díaz y su fuerte comentario machista: "El fútbol es para hombres, no es para meninas"
Ramón Díaz y su fuerte comentario machista: "El fútbol es para hombres, no es para meninas"
Ramón Díaz, entrenador argentino que actualmente dirige al Internacional de Porto Alegre, fue protagonista de una polémica conferencia de prensa tras el empate 2-2 de su equipo contra Bahía en la jornada 33 del Brasileirao. El estratega de 66 años se mostró molesto por el arbitraje y pronunció una frase machista que generó repudio y controversia.

Boca Juniors vs River Plate juegan este domingo por el Clausura en la Bombonera.

Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO: transmisión del superclásico argentino

Ramón Díaz y su fuerte comentario machista: "El fútbol es para hombres, no es para meninas"

A través de una declaración ante la prensa luego del empate de su equipo Internacional de Porto Alegre, Díaz lanzó una frase contra las mujeres por la decisión del VAR liderado por el árbitro Lucas Paulo Torezin, quienes anularon un gol de Johan Carbonero. "El fútbol es para hombres, no es para meninas (chicas en portugués)", manifestó al inicio de sus descargos, despertando el repudio generalizado en Brasil.

Video: Inter de Porto Alegre

"Tenemos que tener mucho cuidado, el club debe estar alerta con los árbitros, considerando lo sucedido hoy. Además, hubo un partido en el que Romero anotó un gol que fue posteriormente anulado. Es crucial mantener la precaución. Me comunicaré con el presidente. No es aceptable que en un club tan importante ocurran situaciones como las de hoy. Fue realmente sorprendente. El fútbol es un deporte para todos, no solo para hombres. En eso debemos estar atentos, y trabajaremos en corregirlo", fueron las declaraciones sexistas de Ramón Díaz.

Cabe afirmar que no es la primera vez que el técnico argentino realiza este tipo de afirmaciones, ya que anteriormente cuestionó a la árbitra Daiane Muniz, quien estaba a cargo del VAR durante el encuentro en el que su antiguo equipo, Vasco de Gama, perdió ante Bragantino.

"Respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, interpretó un penal de otra manera, que el fútbol es diferente. Que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece y creo que es bastante complicado para ella. Porque el fútbol es tan dinámico", dijo en ese momento.

Por último, ante el repudio que ocasionaron las frases machistas de Ramón Díaz, el Inter de Porto Alegre salió al frente para emitir un comunicado afirmando su total respaldo a las mujeres y disculpándose por las acciones del técnico argentino.

"En la rueda de prensa posterior al partido de ayer, el entrenador Ramón Díaz realizó una desafortunada comparación al comentar una jugada específica del encuentro. Reconoce que se expresó de manera inapropiada y se disculpa por lo sucedido, enfatizando que el episodio sirve como experiencia de aprendizaje y refuerza la importancia de la mejora continua", manifestó el club brasileño.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

