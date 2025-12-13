¡Golazo y doblete! Adrián Ugarriza es la sensación en Israel y salvó a su equipo de la derrota

Viene de ser criticado por su convocatoria a la Selección Peruana en la última fecha FIFA, pero él hace caso omiso y sigue en el exterior marcando goles. Adrián Ugarriza buscó una oportunidad fuera de la Liga 1, la encontró y ahora es una de las figuras de su club, el Kiryat Shmona de la primera división de Israel.

PUEDES VER: Jeriel De Santis, ex Alianza Lima, remece el mercado y firma por mítico club de Liga 1: "Por un año"

Su equipo empezó perdiendo 2-0 ante el Hapoel Tel Aviv, pero apareció el peruano para marcar un golazo para el descuento y en la última jugada del partido sentenció el empate anotando un penal. Al final, el encuentro terminó igualdo 2-2 y fue señalado como la figura del partido. Está teniendo una gran temporada, parece que la confianza le ha caído como anillo al dedo.

Con un 'espectacular tiro', así calificó la prensa israelí el gol de Adrián Ugarriza. El partido no iba a ser nada sencillo, pues se enfrentaban a un rival que pelea por el título. De no ser por el segundo y último gol del peruano, no hubieran podido rescatar ese punto jugando como locales. Shair Barda, DT de Kiryat, felicitó al peruano por su desempeño.

El contrato de Adrián Ugarriza

Durante su paso por el Perú no llegó a destacar, quizás no como él hubiera querido, pero ahora es diferente. Si sigue por ese camino puede ser considerado como uno de los delanteros de la bicolor de cara al proceso mundialista 2030. Adrián Ugarriza tiene contrato con el club israelí hasta mediados del 2027. Puede tentar la posibilidad de cambiar de camiseta en la misma liga, eso sería fundamental para su ascenso. Ahora mismo su equipo está en puesto de fase de descenso.

Los números de Adrián Ugarriza

En la presente temporada 2025/26, el delantero peruano anotó 7 goles en 13 partidos, además brindó 3 asistencias. Contando los goles de la campaña pasada, Adrián Ugarriza ya anotó 9 goles desde su llegada a Israel. Estos números lo llevaron a ser llamado por Manuel Barreto para los amistosos ante Rusia y Chile, partidos que se jugaron en Rusia.