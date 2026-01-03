El giro global que plantea AFA para 2026: expansión, alianzas y nuevos escenarios fuera del campo

La Asociación del Fútbol Argentino se prepara para un 2026 que no estará marcado únicamente por la competencia deportiva. A través de AFA Global Expansion, el plan estratégico que impulsa desde 2018, la entidad avanza hacia un modelo de crecimiento que integra alianzas comerciales, tecnología y presencia institucional en mercados clave, con una agenda intensa prevista para enero.

El punto de partida será Estados Unidos. El lunes 5 de enero de 2026, la AFA realizará el evento “AFA Global Expansion Las Vegas” en el Museum of Illusions, a partir de las 17 horas, en el marco del Consumer Electronics Show (CES). La elección de este contexto responde a una lógica clara. El CES es el principal escenario global de la industria tecnológica y concentra cada año a empresas, líderes e innovadores que marcan tendencia a escala internacional.

En ese espacio, la AFA presentará oficialmente a Lexar como Sponsor Global de las Selecciones Nacionales. La alianza con una de las marcas tecnológicas más reconocidas del mundo refuerza el programa AFA Global Expansion y consolida el posicionamiento de la marca AFA en mercados estratégicos como Estados Unidos y Medio Oriente.

La institución llega a este momento con una base sólida. Actualmente, cuenta con más de 100 sponsors en todo el mundo y una red de alianzas que le permitió ampliar su alcance más allá del ámbito estrictamente deportivo. La expansión global dejó de ser una aspiración para convertirse en una herramienta concreta de posicionamiento, con impacto directo en la construcción de marca y en la relación con nuevos ecosistemas de negocios.

El giro global que plantea la AFA para 2026

Durante el evento en Las Vegas estará presente Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA, quien compartirá la visión estratégica de la institución en materia de desarrollo de marca, expansión internacional y alianzas globales. También participarán Roberto Ayala y Walter Samuel, exjugadores de la Selección Argentina y actuales integrantes del cuerpo técnico campeón del mundo. La conducción del encuentro estará a cargo de Sergio Goycochea, una de las figuras históricas del fútbol argentino.

El recorrido internacional continuará semanas más tarde en Medio Oriente. El 24 de enero, la AFA desarrollará una agenda institucional en Dubái, uno de los principales hubs globales de negocios, innovación y tecnología. Allí se presentará el nuevo acuerdo con Prestige One, la compañía de real estate más importante de la ciudad.

En ese contexto se darán a conocer los detalles de AFA Tower, el desarrollo inmobiliario que llevará adelante Prestige One utilizando la marca AFA. El proyecto representa un nuevo paso en la estrategia de expansión de la institución al trasladar su identidad a un sector ajeno al deporte, pero relevante en términos de visibilidad y posicionamiento internacional.

A esta agenda se sumará, también durante enero, la presentación del acuerdo comercial con LATAM Airlines como nueva línea aérea oficial de las Selecciones Nacionales. La alianza se inscribe en la planificación de la AFA de cara al próximo Mundial y responde a la necesidad de reforzar la conectividad y la logística internacional del seleccionado.

Estos movimientos reflejan un cambio de escala en la forma en que la AFA se proyecta hacia el exterior. Ya no se trata solo de competir, sino de ocupar espacios, construir relaciones estratégicas y sostener una presencia activa en mercados donde confluyen deporte, tecnología y negocios.

El modelo que la AFA viene desarrollando desde 2018 ha despertado interés más allá del ámbito deportivo. En febrero de este año, el caso volverá a ser presentado en Harvard Business School como caso de estudio internacional, en reconocimiento a una estrategia que busca adaptarse a un escenario global en permanente transformación.