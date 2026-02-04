0

Partidos de hoy EN VIVO, jueves 5 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

Agenda completa de partidos en vivo a disputarse en las principales ligas del mundo HOY, jueves 5 de febrero. Continúa la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este jueves 5 de febrero.
Programación de partidos en vivo para este jueves 5 de febrero. | FOTO: LIBERO
Este jueves 5 de febrero tenemos una intensa jornada de partidos en vivo en las principales ligas del mundo. Para ello, aquí te dejamos la programación de los duelos más importantes que se disputarán en Italia, España y también en Sudamérica. Consulta el horario y canales de transmisión.

Así se jugará la cuarta fecha del Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026

PUEDES VER: Partidos de la Liga Profesional Argentina: programación completa de la fecha 4 del Apertura 2026

Partidos de hoy en Taça de Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
15:45Sporting CP vs AVSFox Sports Argentina, Canal del Futbol

Partidos de hoy en Coppa Italia

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Atalanta vs JuventusDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Real Betis vs Atlético MadridDIRECTV Sports, América TV

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Bahia vs FluminenseFanatiz, SporTV
18:00Vasco da Gama vs ChapecoenseFanatiz, Canal del Futbol
19:30Cruzeiro vs CoritibaFanatiz, SporTV, Premiere

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Millonarios vs Deportivo PereiraFanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Juventud vs U CatólicaESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Deportivo Riestra vs Deportivo MaipúTyC Sports
19:15Barracas Central vs TemperleyTyC Sports

Partidos de hoy en Sudamericano Sub-20 Femenino

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Brasil U20 vs Ecuador U20DGO, DIRECTV Sports
16:00Bolivia U20 vs Peru U20DGO, DIRECTV Sports

Partidos de hoy en Copa Holanda

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Telstar vs Go Ahead EaglesDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa de la Reina

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Real Sociedad vs BadalonaEsport3, Movistar+, 3Cat
15:00Real Madrid vs BarcelonaESPN2

Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

