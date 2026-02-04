- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 5 de febrero: programación y dónde ver fútbol online
Agenda completa de partidos en vivo a disputarse en las principales ligas del mundo HOY, jueves 5 de febrero. Continúa la fase 1 de la Copa Libertadores 2026.
Este jueves 5 de febrero tenemos una intensa jornada de partidos en vivo en las principales ligas del mundo. Para ello, aquí te dejamos la programación de los duelos más importantes que se disputarán en Italia, España y también en Sudamérica. Consulta el horario y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Taça de Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:45
|Sporting CP vs AVS
|Fox Sports Argentina, Canal del Futbol
Partidos de hoy en Coppa Italia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Atalanta vs Juventus
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Real Betis vs Atlético Madrid
|DIRECTV Sports, América TV
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Bahia vs Fluminense
|Fanatiz, SporTV
|18:00
|Vasco da Gama vs Chapecoense
|Fanatiz, Canal del Futbol
|19:30
|Cruzeiro vs Coritiba
|Fanatiz, SporTV, Premiere
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Millonarios vs Deportivo Pereira
|Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Juventud vs U Católica
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú
|TyC Sports
|19:15
|Barracas Central vs Temperley
|TyC Sports
Partidos de hoy en Sudamericano Sub-20 Femenino
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Brasil U20 vs Ecuador U20
|DGO, DIRECTV Sports
|16:00
|Bolivia U20 vs Peru U20
|DGO, DIRECTV Sports
Partidos de hoy en Copa Holanda
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Telstar vs Go Ahead Eagles
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Copa de la Reina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Real Sociedad vs Badalona
|Esport3, Movistar+, 3Cat
|15:00
|Real Madrid vs Barcelona
|ESPN2
Los horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
